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  4. (Özel) Beyoğlu’nda park halindeki 4 aracın camını çekiçle kırdılar

(Özel) Beyoğlu’nda park halindeki 4 aracın camını çekiçle kırdılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2020 13:54 | Son Güncelleme

Beyoğlu’nda kimliği bilinmeyen kişi ya da kişiler park halindeki 4 aracın camını kırıp kaçtı.

Beyoğlu’nda kimliği bilinmeyen kişi ya da kişiler park halindeki 4 aracın camını kırıp kaçtı. Sabah işlerine gitmek için araçlarının yanına gelen vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında şok oldu.
Olay, Beyoğlu Yay Sokak’ta dün akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, sokak üzerinde park halinde bulunan 4 aracın camları kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çekiçle kırıldı. Sabah işine gitmek isteyen vatandaşlar araçlarının yanına geldiğinde şok oldu. Araçlarının camlarının kırılmış olduğunu gören vatandaşlar, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı. Bir vatandaş ise aracının yanına geldiği sırada polisleri ve aracın camının kırık olduğunu görünce şaşırdı. Ne olduğunu diğer araç sahiplerine sorarak öğrenen vatandaş, otomobilinin kırılan camlarını temizleye başladı.

"4 arabanın camlarını sırayla kırmışlar"
Aracının ön camlarının kırıldığını söyleyen Hakan Çolak, “Arabaların camlarını sabah vurarak gitmişler. 3-4 arabanın camlarını sırayla kırmışlar bu arkadaşın arabasının da hem ön ve arka camlarını kırmışlar. Bizim de ön camları kırmışlar Polisin gelmesini bekliyoruz” dedi.

"Sabah geldik camlar kırılmış"
Başka bir araç sahibi ise “Diğer arabaların sahipleri yağmur geliyor diye arabalarını alıp gittiler. Gece yapmışlar, bir arkadaş olayı gördüklerini söyledi. Bizde sabah geldik camlar kırılmış. Sırayla arabaların camlarını kırarak gitmişler” ifadelerini kullandı.
Polis ekiplerini aracının başında görünce şaşıran kişi, “Şimdi geldim arabayı tamire götürecektim haberim yoktu. Diğer araç sahibinden olayı öğrenmeye çalıştı” şeklinde konuştu.

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