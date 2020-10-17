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  4. (Özel) Beyoğlu’nda pompalı dehşeti kamerada: 1 ölü

(Özel) Beyoğlu’nda pompalı dehşeti kamerada: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2020 14:31 | Son Güncelleme

Beyoğlu’nda sabah saatlerinde 3 saldırganın kavgalı oldukları şahısların bulunduğu inşaatı basarak pompalı tüfekle ateş açtığı anların görüntüsü ortaya çıktı.

Beyoğlu’nda sabah saatlerinde 3 saldırganın kavgalı oldukları şahısların bulunduğu inşaatı basarak pompalı tüfekle ateş açtığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Saldırıda hayatını kaybeden şahsın göründüğü görüntülerde, karşı tarafın mermer parçaları ve plastik parçalarla karşılık verdiği görüldü.
Beyoğlu Piripaşa Mahallesi Ahbap Sokak üzerinde saat 09.30 sıralarında meydana gelen olayda, Kasım Kurt, Serdilhan Kurt ve Vedat Kurt çalışmak için sokak üzerindeki inşaata gelmiş, inşaata geldikten bir süre ise iki araçla gelen Hüsnü B., Reşit B. ve Ali B., Kurt ailesine pompalı tüfek ve tabancalarla ateş açmıştı. Olayın sonucunda kolundan ve göğsünden aldığı isabetler sonucu ağır şekilde yaralanan Kasım Kurt, sağlık ekipleri kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelerle rağmen hayatını kaybetmişti.
Olayın ardından çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ise otomobille olay yerinden kaçan Hüsnü B., Reşit B. ve Ali B.’yi Fatih’te kıskıvrak yakalayarak gözaltına almıştı. Olayla ilgili inceleme devam ederken, olay anına ilişkin ise yeni görüntüler ortaya çıktı.

Pompalı dehşeti kamerada
Cep telefonuna yansıyan görüntülerde, eline pompalı tüfek alan yaşlı bir saldırgan, karşı tarafa ateş açıyor. Adamın oğlu ise “yeter babo” diyerek babasını götürmeye çalışıyor. Ateş açılan taraf ise otomobillere mermer parçaları ve plastik parçaları atıyor. Vatandaşların bağrıştığı olayda, öldürülen Kasım Kurt’un ise yerde yattığı görülüyor. Olaydan sonra saldırganlar araçlarla kaçıyor.

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