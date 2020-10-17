(Özel) Beyoğlu’nda pompalı dehşeti kamerada: 1 ölü

Beyoğlu’nda sabah saatlerinde 3 saldırganın kavgalı oldukları şahısların bulunduğu inşaatı basarak pompalı tüfekle ateş açtığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Saldırıda hayatını kaybeden şahsın göründüğü görüntülerde, karşı tarafın mermer parçaları ve plastik parçalarla karşılık verdiği görüldü.

Beyoğlu Piripaşa Mahallesi Ahbap Sokak üzerinde saat 09.30 sıralarında meydana gelen olayda, Kasım Kurt, Serdilhan Kurt ve Vedat Kurt çalışmak için sokak üzerindeki inşaata gelmiş, inşaata geldikten bir süre ise iki araçla gelen Hüsnü B., Reşit B. ve Ali B., Kurt ailesine pompalı tüfek ve tabancalarla ateş açmıştı. Olayın sonucunda kolundan ve göğsünden aldığı isabetler sonucu ağır şekilde yaralanan Kasım Kurt, sağlık ekipleri kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelerle rağmen hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ise otomobille olay yerinden kaçan Hüsnü B., Reşit B. ve Ali B.’yi Fatih’te kıskıvrak yakalayarak gözaltına almıştı. Olayla ilgili inceleme devam ederken, olay anına ilişkin ise yeni görüntüler ortaya çıktı.