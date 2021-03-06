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  4. (OZEL) Beyoğlu’nda tramvay yolunda kaza

(OZEL) Beyoğlu’nda tramvay yolunda kaza

06.03.2021 16:17 | Son Güncelleme:
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Beyoğlu’nda Bağcılar-Kabataş Tramvay Hattı’nda çalışan bir tramvay, dönüş almak isteyen otomobille çarpıştı.

Beyoğlu’nda Bağcılar-Kabataş Tramvay Hattı’nda çalışan bir tramvay, dönüş almak isteyen otomobille çarpıştı. Otomobilin sürücüsü kazada şans eseri yara almadan kurtuldu.
Kaza, dün saat 14.30 sularında Beyoğlu Meblis-i Mebusan Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 34DPE656 plakalı Fiat Egea marka aracın sürücüsü tramvay yolunun üstünden dönüş yapmak istedi. Kendisine dönüş için yeşil ışık sandığını sanan sürücü dönüş yaptığı sırada arkasından gelen Bağcılar-Kabataş Tramvay Hattı’nda çalışan tramvayı fark etmedi. Sürücü dönüş yaptığı sırada Bağcılar yönünde ilerleyen tramvay, duramayarak araca çarptı. Otomobili sürükleyen tramvay ancak trafik ışıklarına çarptıktan sonra durabildi.

"Sürücü şans eseri kazayı yara almadan atlattı"
Kazayı görenler durumu hemen polise haber verdi. Kaza sonucu araç ağır hasar alırken trafik ışığı ise yerinden sökülerek devre dışı kaldı. Sürücü şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu. Facianın atlatıldığı kaza sonrası tramvay seferleri bir süre durduruldu. Araç olaydan sonra hareket edemezken çevredeki vatandaşların yardımı ile tramvay yolundan kaldırıldı. Tramvay yolunun açılması ile beraber seferler tekrar normale döndü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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