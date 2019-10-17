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(Özel) Beyoğlu’nda yasak parklar nedeniyle yolda yürümek zorunda kalan öğrenciye kamyonet çarptı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2019 14:50 | Son Güncelleme

Beyoğlu’nda yasak parklar nedeniyle yaya yolunda ve caddede yürüyecek yer kalmadığı için yolda yürüyerek okula giden öğrenciye kamyonet çarptı.

(Özel) Beyoğlu’nda yasak parklar nedeniyle yolda yürümek zorunda kalan öğrenciye kamyonet çarptı

Beyoğlu’nda yasak parklar nedeniyle yaya yolunda ve caddede yürüyecek yer kalmadığı için yolda yürüyerek okula giden öğrenciye kamyonet çarptı. Kazada yaralanan öğrenci hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken mahalle sakinleri yürüyecek yer bırakmayan sürücülere tepki gösterdi.
Beyoğlu, Piyalepaşa Mahallesi’nde bulunan bir sokakta meydana gelen kaza iddialara göre şöyle gerçekleşti. Saat 13.00 sıralarında evinden çıkarak okuluna giden kız öğrenciye kamyonet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kız öğrenci yere yığıldı. Öğrencinin yere yığıldığını gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı öğrenciyi Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hastaneye kaldırılan öğrencinin hayati tehlikesi bulunmadığı ancak tedbir amaçlı olarak gözlem altında tutulduğu öğrenildi.

Kazaya sebebiyet veren yasak parklara mahalle sakinleri tepki gösterdi
Yasak parklar nedeniyle insanların yoldan yürümek zorunda kaldığını ve bu sebeple kazaların yaşandığını belirten mahalle sakinleri sürücülerin duyarsız davranışlarına tepki gösterdi.Yasağa rağmen araçların sokağa park ettiğini belirten bir vatandaş, ’’Burası zaten dar bir sokak. Ancak minibüsler ve kamyonetler buraya yasak olmasına rağmen park ediyorlar. Üst tarafta okul var. Öğrenciler yürüyecek yer bulamıyor, mecburiyetten yoldan yürümek zorunda kalıyorlar. Bugünde çocuklardan biri araçların arasında sıkışmış, yere düşmüş’’ şeklinde konuştu.
Meydana gelen olayın ardından kameralara benzer kazaların yaşanabileceği de saniye saniye yansıdı. Park halindeki araçlar yüzünden insanların yolda yürümek zorunda kaldıkları kameralara yansıdı.

(Özel) Beyoğlu’nda yasak parklar nedeniyle yolda yürümek zorunda kalan öğrenciye kamyonet çarptı

(Özel) Beyoğlu’nda yasak parklar nedeniyle yolda yürümek zorunda kalan öğrenciye kamyonet çarptı

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