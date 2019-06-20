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(Özel) Beyoğlu’ndaki trafik magandaları yakalandı: 7 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.06.2019 08:54 | Son Güncelleme

İstanbul Kasımpaşa ve Taksim’de önceki akşam trafiği tehlikeye atarak, havaya silah sıkan 3’ü çocuk, 1’i kız, toplam 7 kişi yakalanıp gözaltına alınırken, şüphelilerin kullandığı 5 araç hakkında işlem yaparak ceza kesildi.İstanbul Beyoğlu’nda çoğunluğu gençlerden oluşan bir grup, seyir halinde oldukları araçlardan silah sıkarak trafiği tehlikeye attığı görüntüler ortaya çıkmıştı.

(Özel) Beyoğlu’ndaki trafik magandaları yakalandı: 7 gözaltı

İstanbul Kasımpaşa ve Taksim’de önceki akşam trafiği tehlikeye atarak, havaya silah sıkan 3’ü çocuk, 1’i kız, toplam 7 kişi yakalanıp gözaltına alınırken, şüphelilerin kullandığı 5 araç hakkında işlem yaparak ceza kesildi.
İstanbul Beyoğlu’nda çoğunluğu gençlerden oluşan bir grup, seyir halinde oldukları araçlardan silah sıkarak trafiği tehlikeye attığı görüntüler ortaya çıkmıştı. Dün gece saatlerinde Beyoğlu Kasımpaşa’da asker eğlencesi için toplanan 3’ü çocuk, 1’i kız toplam 7 kişi bindikleri araçlarla tur atmaya başladı. Şahıslar trafiğe çıktıktan sonra, ellerine aldıkları kurusıkı silahlarla ateş atmaya başladı. Trafikte bir süre ilerleyen şahıslar Taksim’e doğru ilerlemeye başladı ve burada da silahları ateşleyerek, havaya kurşun sıkmaya başladı.
Görüntülerin medyaya yansımasının ardından Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kayıtlara düşen araçların plakları üzerinde geniş çaplı bir çalışma başlattı. Plaka üzerinde yapılan çalışmada, dün gündüz saatlerinde yerleri tespit edilen şahıslara yönelik farklı saatlerde operasyon başlatıldı. Evlerde ve mahallede düzenlenen operasyonda 3’ü çocuk, 1’i kız, 3’ü erkek olmak üzere 7 kişi yakalandı. Magandaların kullandığı araçlarda yapılan aramada 3 kurusıkı tabanca da ele geçirildi.
Farklı saatlerde yakalanan şahıslardan kimisi tek tek, kimisi gruplar halinde Kasımpaşa Polis Karakoluna getirildi. Burada ifadeleri alınan şüphelilerden, H.K.E., K.B, kız olan R.A, ile askere giderek dün teslim olan F.D.’nin trafikte ve Taksim’de ateş açtıkları tespit edildi.
Şüpheliler, Kasımpaşa Polis Merkezi’ndeki ilk ifadelerinin ardından sağlık kontrolüne, daha sonra Taksim Polis Merkezine götürüldü. Gözaltına alınan çocuklar ise Beyoğlu Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Ekipler, olayda kullanılan 5 araç hakkında işlem yaparak, ceza kesti.
Şüphelilerin karakoldaki işlemleri sürüyor.

(Özel) Beyoğlu’ndaki trafik magandaları yakalandı: 7 gözaltı

(Özel) Beyoğlu’ndaki trafik magandaları yakalandı: 7 gözaltı

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