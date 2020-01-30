HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. (Özel) Bıçaklı şahsın polise saldırdığı anlar kamerada

(Özel) Bıçaklı şahsın polise saldırdığı anlar kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 09:31 | Son Güncelleme

Pendik’te bıçaklı bir şahıs, yolda ilerleyen polis aracının önüne atladı.

(Özel) Bıçaklı şahsın polise saldırdığı anlar kamerada

Pendik’te bıçaklı bir şahıs, yolda ilerleyen polis aracının önüne atladı. Polisler, şahsın çevrede bıçakla dehşet saçmasını engellemek için müdahalede bulunmak istedi. Saldırgan şahıs, kendisine yaklaşan polis memurlarına bıçakla saldırarak bir polisi yaraladı. Şahsın polise bıçakla saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Pendik’te 24 Ocak Cuma günü saat 14.25 sıralarında yaşanan olayda, Mustafa D.(29) isimli şahıs, yolda ilerleyen polis aracının önüne atladı. Polis memurları, araçtan inip şahsın yanına yaklaştıkları sırada şahsın bıçaklı saldırısına maruz kaldı. Şahıs, kendisine müdahale etmek isteyen polislere bıçağını savurarak bir polisi yaraladı. Polisler daha sonra şahsı yere yatırarak kelepçeledi. Saldırgan şahsın çevrede bıçakla dehşet saçmasını engelleyen polis memurları, şahsı gözaltına aldı. Tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılan polis memurunun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Yakalanan şahsın ‘uyuşturucu kullanmak’ ve ‘kumar oynanmasına yer temin etmek’ suçlarında kaydının olduğu cezaevinden kısa süre önce denetimli serbestlik kapsamında çıktığı anlaşıldı.

Bıçaklı şahsın yol ortasında polislere bıçakla saldırdığı, ardından yere yatırılarak gözaltına alındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahıs yolda ilerleyen polis aracının önüne atlıyor. Kendisine yaklaşan polislere bıçakla saldırıyor. Ardından polisler tarafından yere yatırılarak gözaltına alınıyor.

(Özel) Bıçaklı şahsın polise saldırdığı anlar kamerada

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bademcik iltihabı savunmayı bozuyorBademcik iltihabı savunmayı bozuyor
PARTNER Fotoğraf için şekilden şekle girdiler! Fotoğraf için şekilden şekle girdiler!
10 binin üzerinde maske satıldı! 'Kutu kutu maske alıyorlar'10 binin üzerinde maske satıldı! 'Kutu kutu maske alıyorlar'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tüm dünyanın merakla beklediği karar açıklandı!

Tüm dünyanın merakla beklediği karar açıklandı!

Kobe'ye 'tecavüzcü' demişti! Ünlü oyuncudan yeni açıklama

Kobe'ye 'tecavüzcü' demişti! Ünlü oyuncudan yeni açıklama

Cüneyt Özdemir’den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Cüneyt Özdemir’den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsü açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsü açıklaması!

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Durdurulamıyor! Ölü sayısı 170'e yükseldi

Durdurulamıyor! Ölü sayısı 170'e yükseldi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem!

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AFAD, Elazığ depremi sonrası toplanan yardım miktarını açıkladı

AFAD, toplanan yardım miktarını açıkladı

Son dakika! Kapan-5 Gabar Operasyonu başladı

Dev operasyon başladı! 780 personel katılıyor

Beklenen İstanbul depremiyle ilgili korkutan açıklama: 8’e yakın deprem üretebilir

Beklenen İstanbul depremiyle ilgili korkutan açıklama

Kuyruğu kesilmiş haldeki ölü yunus sahile vurdu

Kuyruğu kesilmiş ölü yunus sahile vurdu

Şile’de 1 yıl önce karaya oturan geminin son hali havadan görüntülendi

Aradan 1 yıl geçti! İşte son hali

Bağcılar’da aynı iş yerinde üst üste hırsızlık

Müşteri gibi geldi, peş peşe hırsızlık yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.