HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. (Özel) Bilgisayar hoparlöründen uyuşturucu çıktı

(Özel) Bilgisayar hoparlöründen uyuşturucu çıktı

13.01.2021 09:37 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı bekçiler tarafından şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinde yapılan aramada bilgisayar hoparlöründen uyuşturucu çıktı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı bekçiler tarafından şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinde yapılan aramada bilgisayar hoparlöründen uyuşturucu çıktı. Şahsın çantasında bulunan farenin (mouse) ise hassas terazi olduğu anlaşıldı.
Olay, önceki gün saat 02.15 sıralarında Şişli İnönü Mahallesi Harbiye Çayırı Sokak üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece devriye gezen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Feriköy Polis Merkezi Amirliğine bağlı “Gece Kartalları” diye tabir edilen Çarşı ve Mahalle bekçileri, bir şahsın durumundan şüphelendi. Bunun üzerine şahsın üst aramasını yapan bekçiler ardından elindeki poşetin içerisindeki bilgisayar hoparlörünü ve faresini inceledi.

Hoparlörden uyuşturucu çıktı
Yapılan incelemeler sırasında hoparlörde özel bir düzenek olduğunu fark eden bekçiler, içerisini açtığında poşete gizlenmiş satışa hazır 21.75 gram metamfetamin ele geçirdi. Ayrıca fareyi de inceleyen bekçiler, aslında hassas terazi olduğunu gördü. Aramaların ardından bekçiler uyuşturucuya, hassas teraziye, tablete ve uyuşturucu madde ticaretinden kazandığını düşünülen 55 liraya el koydu.

Hoparlörlü torbacı tutuklandı
Yapılan GBT sorgusunda bir suçtan da aranması bulunduğu öğrenilen H.N. adli işlemleri için emniyete götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen H.N. çıkartıldığı mahkemece “uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İbrahim Büyükak'tan Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir yorumu İbrahim Büyükak'tan Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir yorumu
Kiralık araç kullananlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandıKiralık araç kullananlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
Tesbih namazı kaç rekattır? Nasıl kılınır? Tesbih namazı faziletiTesbih namazı kaç rekattır? Nasıl kılınır? Tesbih namazı fazileti
1/

En Çok Okunan Haberler

İZBAN'ın çarptığı genç, hayatını kaybetti

İZBAN'ın çarptığı genç, hayatını kaybetti

Tüm dünya bu pozisyonu konuşuyor!

Tüm dünya bu pozisyonu konuşuyor!

Selde sürüklenen kadını böyle kurtardılar

Selde sürüklenen kadını böyle kurtardılar

Skandal görüntülerdeki o kadın yakalandı

Skandal görüntülerdeki o kadın yakalandı

Survivor'da ilk eleme! O isim veda etti

Survivor'da ilk eleme! O isim veda etti

Ajanslar son dakika olarak geçti! ABD ordusundan çarpıcı genelge

Ajanslar son dakika olarak geçti! ABD ordusundan çarpıcı genelge

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

AKOM’dan İstanbul için kar uyarısı

AKOM’dan İstanbul için kar uyarısı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan WhatsApp açıklaması!

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan WhatsApp açıklaması!

Korkutan açıklama: Korona 'en tehlikeli dönemine' girecek!

Korkutan açıklama: Korona 'en tehlikeli dönemine' girecek!

Diğer Haberler

Edirne'de sağanak yağmur! Nehir taştı, AFAD ekipleri bölgede

Edirne'de dehşet anları! AFAD ekipleri kurtardı

Günlerce kabusu yaşadılar! Tecavüz edilip, fuhuş yaptırılan Özbek kadınlar, itfaiye merdiveniyle kurtarıldı

Günlerce kabusu yaşadılar! Tecavüz, fuhuş...

Kiralık araç kullananlar dikkat! Trafik cezası artık araç kiralayana yazılacak

Kiralık araç kullananlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Roma dönemine ait oda mezarda patlayıcı için yerleştirilmiş kablolar bulundu

'Pes' dedirten olay! Roma dönemine ait mezarda bulundu

Koronavirüs aşı randevu sistemi! MHRS veya ALO 182'den randevu başvurusu yapılıyor

Koronavirüs aşı randevu sistemi devreye girdi

Beyoğlu'nda otelde korkutan yangın

Beyoğlu'nda otelde korkutan yangın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.