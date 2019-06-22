(Özel) Bin 500’ün üstünde seçmeni 112 ekipleri taşıyacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını seçmek için oy kullanacak olan ancak sağlık problemleri nedeniyle sandığa tek başına gidemeyen hastaların imdadına İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık ekipleri yetişiyor. Konuyla ilgili konuşan İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Doç. Dr. Ahmet Kenan Türkdoğan, “Kamu Hastaneleri hizmetleri başkanlığımız, evde sağlık hizmetleri ve bizim 45 ek ekip ile oluşturduğumuz 112 Acil Sağlık Hizmetlerine bağlı ambulansları şu anki kayıtlı toplam bin 500’ün üzerinde hastayı taşımayı planlıyoruz” dedi.

Yarın 10 milyonun üzerinde seçmen, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını seçmek için sandığa gidecek. Bu seçmenlerin içerisinde başta kamu hastanelerine hizmetleri bağlı hastaneler, evde bakımı yapılan hastalar ve 112’ye bildirilen hastalardan bin 500’ün üzerinde hasta 112 acil sağlık ekipleri ile birlikte ambulansla alınarak oy kullanacaklar. Bu sayıya vakıf hastaneleri, özel hastanelerden seçmenlerin katılması bekleniyor.

Hastalar oy kullandıktan sonra alındığı yere bırakılacak

Ambulanslar hastaneden veya evden oy kullanmak için aldıkları vatandaşları oyunu kullanacakları yere götürüp oy kullanmasını bekleyecek. Ardından tekrar hastayı aldığı yere bırakacaklar. Hastanede veya evde bakım hizmeti gören hastalar doktorlarının oy kullanmaya gitmesinde mani görmemesi şartı ile 112 Acil Sağlık ekipleri ile oy kullanmaya gidebilecek. Şuana kadar ambulans ile oy kullanmaya İstanbul genelinde bin 500’ün üzerinde hastanın gideceği kayıt altına alındı. Vatandaşların seçim günü dahil olmak üzere sağlık problemleri nedeniyle tek başına oy kullanamayacak ve tedavi eden sorumlu oldukları doktorların izni ile 112’yi arayıp yardım isteyebilirler. Öte yandan İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü de seçimde hastalara uzattığı yardım eli ile bu konuda rol model oluyor.