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(Özel) Bin 500’ün üstünde seçmeni 112 ekipleri taşıyacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2019 16:01 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını seçmek için oy kullanacak olan ancak sağlık problemleri nedeniyle sandığa tek başına gidemeyen hastaların imdadına İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık ekipleri yetişiyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını seçmek için oy kullanacak olan ancak sağlık problemleri nedeniyle sandığa tek başına gidemeyen hastaların imdadına İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık ekipleri yetişiyor. Konuyla ilgili konuşan İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Doç. Dr. Ahmet Kenan Türkdoğan, “Kamu Hastaneleri hizmetleri başkanlığımız, evde sağlık hizmetleri ve bizim 45 ek ekip ile oluşturduğumuz 112 Acil Sağlık Hizmetlerine bağlı ambulansları şu anki kayıtlı toplam bin 500’ün üzerinde hastayı taşımayı planlıyoruz” dedi.
Yarın 10 milyonun üzerinde seçmen, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını seçmek için sandığa gidecek. Bu seçmenlerin içerisinde başta kamu hastanelerine hizmetleri bağlı hastaneler, evde bakımı yapılan hastalar ve 112’ye bildirilen hastalardan bin 500’ün üzerinde hasta 112 acil sağlık ekipleri ile birlikte ambulansla alınarak oy kullanacaklar. Bu sayıya vakıf hastaneleri, özel hastanelerden seçmenlerin katılması bekleniyor.

Hastalar oy kullandıktan sonra alındığı yere bırakılacak
Ambulanslar hastaneden veya evden oy kullanmak için aldıkları vatandaşları oyunu kullanacakları yere götürüp oy kullanmasını bekleyecek. Ardından tekrar hastayı aldığı yere bırakacaklar. Hastanede veya evde bakım hizmeti gören hastalar doktorlarının oy kullanmaya gitmesinde mani görmemesi şartı ile 112 Acil Sağlık ekipleri ile oy kullanmaya gidebilecek. Şuana kadar ambulans ile oy kullanmaya İstanbul genelinde bin 500’ün üzerinde hastanın gideceği kayıt altına alındı. Vatandaşların seçim günü dahil olmak üzere sağlık problemleri nedeniyle tek başına oy kullanamayacak ve tedavi eden sorumlu oldukları doktorların izni ile 112’yi arayıp yardım isteyebilirler. Öte yandan İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü de seçimde hastalara uzattığı yardım eli ile bu konuda rol model oluyor.

“Kayıtlı 1500’ün üzerinde hastayı taşımayı planlıyoruz”
Seçim günü oy kullanmak isteyen ancak sağlık problemleri nedeniyle kendi başlarına sandığa gidemeyen hastalara hizmet vereceklerini ifade eden İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Doç. Dr. Ahmet Kenan Türkdoğan, “ Kamu hastaneleri hizmetlerine bağlı hastanelerimiz, vakıf hastanelerimiz ve özel hastanelerimiz ile görüştük. Görüşmemizde yetkililer ile sandığın kendisine gitme ihtimali olmayan, yatış yapılmış olan hastalardan oy kullanmak isteyen ve oy kullanmasına ambulansla gidip gelmesine doktoru tarafından onay verilen tüm hastaları biz taşımaya çalışacağız. İstanbul’da Avrupa ve Anadolu yakası olmak üzere 422 ambulansımız ile birlikte 267 istasyonumuz bilfiil çalışmaktadır. Avrupa ve Anadolu komuta kontrol merkezlerinde 173 kişi 112’ye gelen çağrıları karşılamak üzere bekleyecek. Oy kullanmak için hastanelerden aldığımız hastaları oyunu kullandıktan sonra ambulansa hastanesine geri götüreceğiz. Kamu Hastaneleri hizmetleri başkanlığımız, evde sağlık hizmetleri ve bizim 45 ek ekip ile oluşturduğumuz 112 Acil Sağlık Hizmetlerine bağlı ambulansların toplamı ile şu anki kayıtlı bin 500’ün üzerinde hastayı taşımayı planlıyoruz. Ben vatanımıza ve milletimize hayırlı bir seçim olmasını ve bu doğrultuda sonuçlanmasını bekliyorum” ifadelerini kullandı.

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