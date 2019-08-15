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(Özel) Bin lira maaş ile ailesine bakmaya çalışan engelli babanın yürek burkan dramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 13:11 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde 38 yaşındaki Aydın Çelik 2017 yılında başına gelen talihsiz olay sonrası sol ayağındaki protez bacakla ve sağ ayağındaki protez ile yaşam mücadelesi veriyor.Yaklaşık iki yıl önce geçirdiği trafik kazası sebebiyle severek yaptığı tornacılık mesleğini bırakmak zorunda kalan 2 çocuk babası 38 yaşındaki Aydın Çelik, yaşadığı dramı İHA’ya anlattı.

(Özel) Bin lira maaş ile ailesine bakmaya çalışan engelli babanın yürek burkan dramı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde 38 yaşındaki Aydın Çelik 2017 yılında başına gelen talihsiz olay sonrası sol ayağındaki protez bacakla ve sağ ayağındaki protez ile yaşam mücadelesi veriyor.
Yaklaşık iki yıl önce geçirdiği trafik kazası sebebiyle severek yaptığı tornacılık mesleğini bırakmak zorunda kalan 2 çocuk babası 38 yaşındaki Aydın Çelik, yaşadığı dramı İHA’ya anlattı. Kaza sonrası bir ayağına platin bir ayağına protez takıldığını anlatan Çelik, emekli olduğunu ifade ederek bin lira maaşla geçinmeye çalıştığını aktardı.
Eşinin de epilepsi hastası olduğunu aktaran Aydın Çelik, kendi imkanları ile yaptığı seyyar tezgahında, kına-düğün gibi özel gecelerde tost yapıp, çay demleyip ailesine bakmaya çalışıyor.
15-20 yıldır gurbette çalıştığını söyleyen Aydın Çelik, başına gelenleri şöyle anlattı; “Yaklaşık iki sene oldu. Talihsiz bir kaza geçirdim. Sol bacağımı diz üzerinden kaybettim. Sağ bacağımda da platin var. Dokuz ay önce ikinci operasyonu geçirdim. Kemik yeni kaynamaya başladı. Yeni yürümeye başladım. Yaklaşık bir yıldır memleketim Zonguldak’tayım. Engelli emeklisi oldum. Emekli oldum bin lira maaş bağlandı. Şu an 1100 lira maaşım oldu. Ve bu parayla geçinmek zor. Emekli olduğum için engelli kadrosunda herhangi bir işe de giremiyorum. Diz protezini de SGK ödemiyor. Kendi imkanlarımla aldım. Ufak tefek yardımlar geldi protez için 27 bin lira kullandım. Benim yaşım 38 koşmak istiyorum. Daha iyi protezler kullanmak istiyorum."

Kendi yaptığı seyyar tezgahla evini geçindiriyor
Kendi imkanlarıyla yaptığı seyyar tezgahta eşi ve çocukları ile birlikte közde çay yapan ve tost satan Aydın Çelik, "Bu işi bana arkadaşım önermişti. Kafama da yattı. Biraz tepki aldım ama cesaretimi toplayıp bu işe başladım. Tezgahımı da kendim yaptım. Taşınabilir bir tezgah yaptım. Burada tost ve közde çay fikri de bana ait. Burada düğün oluyor. Düğün olduğunda kazanıyoruz. Eşim ve çocuklarım da elinden geldiğince katkıda bulunuyor. Bu şekilde evimizi geçindirmeye çalışıyoruz. Ben bunu hem günlük fiziksel aktivite olarak yapıyorum hem de akmasa da evimize birkaç kuruş damlıyor. Engelliyiz ama hareketli olmak gerekiyor. Ben daha önce tornacıydım. Her işimi severek yaptım. Ancak daha iyi protez kullanmak istiyorum. Mikro işlemcili protezler var onlardan almak istiyorum. Yürümek istiyorum, koşmak istiyorum. Ayağımdaki protez ile düz yolda sorun yok ama taşa takıldığımda düşüyorum. Yaşım 38 daha aktif bir hayatımın olmasını istiyorum" diye konuştu.

(Özel) Bin lira maaş ile ailesine bakmaya çalışan engelli babanın yürek burkan dramı

(Özel) Bin lira maaş ile ailesine bakmaya çalışan engelli babanın yürek burkan dramı

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