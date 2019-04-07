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(Özel) Binlerce öğrenci Milli Savunma Üniversitesine girebilmek için ter döktü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2019 15:37 | Son Güncelleme

Bursa’da binlerce genç Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nda (MSÜ) ter döktü.Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) tüm yurtta bugün geçekleştirildi.

Bursa’da binlerce genç Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nda (MSÜ) ter döktü.
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) tüm yurtta bugün geçekleştirildi. Milli Savunma Üniversitesine girecek öğrencilerin belirleneceği sınav 135 dakika sürdü. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının yürüttüğü sınava katılan adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltildi.
Bursa’da da binlerce öğrencinin büyük ilgi gösterdiği sınav Uludağ Üniversitesinde yapıldı. Çocukları ile birlikte sabah üniversiteye akın eden aileler, araçlarını bırakacak yer bulamayınca yol üzerine ve yeşil alanlara park etmek zorunda kaldı. Üniversite bahçesindeki araç yoğunluğu da drone ile havadan görüntülendi. Saat 10.00’dan itibaren polisler tarafından sınav alanlarına giriş izni verilmedi. Adaylardan sınava girişte sınava giriş belgesi ile nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportları talep edildi.
135 dakika süren sınav sonrası adayların büyük bir bölümü soruların zor olduğunu dile getirdi. Subay olabilmek için sınava girdiğini belirten Ülkem Zahit, "Sınav beklediğimden biraz daha zordu. Matematik geçen seneye göre daha zordu. Subay olmak istiyorum, inşallah hedefime ulaşırım" dedi.
Baba Ahmet Zahit ise, "Oğlumun adında belli olduğu gibi ülkesine faydalı bir insan olmasını istiyorum. Onun için adını Ülkem koydum. Tek arzumuz subay olup vatana millete hizmet etmesi" diye konuştu.
135 dakika boyunca evlatlarını dışarıda ayakta bekleyen veliler ise sınav sonrası çocuklarına sarılarak mutluluk ve üzüntülerine ortak oldu.

(Özel) Binlerce öğrenci Milli Savunma Üniversitesine girebilmek için ter döktü

(Özel) Binlerce öğrenci Milli Savunma Üniversitesine girebilmek için ter döktü

(Özel) Binlerce öğrenci Milli Savunma Üniversitesine girebilmek için ter döktü

(Özel) Binlerce öğrenci Milli Savunma Üniversitesine girebilmek için ter döktü

(Özel) Binlerce öğrenci Milli Savunma Üniversitesine girebilmek için ter döktü

(Özel) Binlerce öğrenci Milli Savunma Üniversitesine girebilmek için ter döktü

(Özel) Binlerce öğrenci Milli Savunma Üniversitesine girebilmek için ter döktü

(Özel) Binlerce öğrenci Milli Savunma Üniversitesine girebilmek için ter döktü

(Özel) Binlerce öğrenci Milli Savunma Üniversitesine girebilmek için ter döktü

(Özel) Binlerce öğrenci Milli Savunma Üniversitesine girebilmek için ter döktü

(Özel) Binlerce öğrenci Milli Savunma Üniversitesine girebilmek için ter döktü

(Özel) Binlerce öğrenci Milli Savunma Üniversitesine girebilmek için ter döktü

(Özel) Binlerce öğrenci Milli Savunma Üniversitesine girebilmek için ter döktü

(Özel) Binlerce öğrenci Milli Savunma Üniversitesine girebilmek için ter döktü

(Özel) Binlerce öğrenci Milli Savunma Üniversitesine girebilmek için ter döktü

(Özel) Binlerce öğrenci Milli Savunma Üniversitesine girebilmek için ter döktü

(Özel) Binlerce öğrenci Milli Savunma Üniversitesine girebilmek için ter döktü
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