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(Özel) Bir annenin ‘en acı’ günlüğü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 12:56 | Son Güncelleme

Edirne’de 5 yıl önce yakalandığı meme kanseri hastalığını yenen ancak 20 yaşındaki tıp öğrencisi oğlunu kanserden kaybeden Aynur Uysal, bu süreçte yaşadıklarını anlattığı günlükteki notlarını ‘Denizden Damlalar’ isimli kitabında birleştirdi.Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi ikinci sınıf öğrencisi Cumhur Deniz Uysal’ın kanser tedavisi gördüğü günlerde yaşadıklarını günlüğe yazan ve kendisi de meme kanseri ile mücadele eden anne Aynur Uysal, oğlunun iyileşeceğine inandığını ve oğlu iyileştiğinde günlüğü kendisine verip ona sürpriz yapmayı planladığını ama oğlunun hayatını kaybettiğini dile getirdi.

Edirne’de 5 yıl önce yakalandığı meme kanseri hastalığını yenen ancak 20 yaşındaki tıp öğrencisi oğlunu kanserden kaybeden Aynur Uysal, bu süreçte yaşadıklarını anlattığı günlükteki notlarını ‘Denizden Damlalar’ isimli kitabında birleştirdi.
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi ikinci sınıf öğrencisi Cumhur Deniz Uysal’ın kanser tedavisi gördüğü günlerde yaşadıklarını günlüğe yazan ve kendisi de meme kanseri ile mücadele eden anne Aynur Uysal, oğlunun iyileşeceğine inandığını ve oğlu iyileştiğinde günlüğü kendisine verip ona sürpriz yapmayı planladığını ama oğlunun hayatını kaybettiğini dile getirdi. Bu kitabın duygularını anlattığını belirten Uysal, kitabın gelirini kanserle mücadele
eden hastalara bağışlayacağını açıkladı. Oğlunu kaybettikten sonra günlük tutmaya devam ettiğini söyleyen anne Uysal, günlük yazarken oğluyla konuşuyormuş gibi hissettiğini belirterek, tüm günlük notlarını bir kitapta birleştirme kararı aldığını ifade etti.
Uzun uğraşlar sonucu “Denizden Damlalar” isimli kitabını okuyucular ile buluşturduklarını anlatan Uysal, kitabın gelirini kanser hastalığıyla mücadele eden ailelere bağışlayacağını belirterek, oğlunun üzerinden para kazanmak gibi bir hedefinin olmadığının altını çizdi.

“Sınavları etkilenmesin diye kanser olduğumu gizlemiştik”
2014 yılında kendisinin de kanser hastası olduğunu belirten Uysal, oğlunun sınavlarda başarısız olmaması ve üzülmemesi için tedavi sürecini başından sonuna kadar gizlediklerini ifade etti. Tedavi sürecinde 5 yıl ilaç kullandığını anlatan Uysal, “Keşke ben 5 yıl daha ilaç kullansaydım, bu hastalıkla ben mücadele etseydim de oğlumu kaybetmeseydik” dedi.

“Oğlumun öleceği hiç aklıma gelmezdi”
Kendisinin kanser hastalığını yendiğini, oğlunun da bu hastalığı yeneceğine inandığını gözyaşlarıyla anlatan anne Uysal, oğlunun öleceğini hiç aklına getirmediğini söyledi.
Oğlunun eğitim hayatındaki başarısıyla Türkiye’de ilk 9 bin öğrenci arasında yer aldığını açıklayan baba Alparslan Uysal da, oğlunun Tıp Fakültesi öğrencisi olduğunu ve yaşasaydı 2023’de Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılında doktor olacağını söyledi.

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