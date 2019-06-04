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(Özel) Bir birlerini kemerle döverek geleneklerini yaşatıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 08:27 | Son Güncelleme

Bursa’nın tarihi köyünde geleneklerini yaşatan Yörükler, oynadıkları bir birinden ilginç oyunlarla neşeli vakit geçiriyor.Zeka, güldürü ve dikkat oyunlarını hep beraber oynayan köylüler hem neşeli vakit geçiriyor, hem de geleneklerini yaşatıyor.

Bursa’nın tarihi köyünde geleneklerini yaşatan Yörükler, oynadıkları bir birinden ilginç oyunlarla neşeli vakit geçiriyor.
Zeka, güldürü ve dikkat oyunlarını hep beraber oynayan köylüler hem neşeli vakit geçiriyor, hem de geleneklerini yaşatıyor. Teknolojinin olmadığı zamanlarda oynanan eski oyunları yılda bir kez de olsa bir araya gelerek oynayan Keles ilçesine bağlı Düvenli köyü sakinleri, tarihi oyunları yeni yetişen nesle öğreterek kültürlerini koruyor. Yıldırım ilçesinde kurulan Yörük çadırında gelenek ve göreneklerini tanıtan köylülerin oynadığı en dikkat çeken oyun ise, "aba altında yedim kayış" oyunu oldu. Köylüler yere yatırdıkları bir arkadaşlarını kemerlerle vuruyor. Hata yapan dayak yiyenin yerine geçiyor. Düvenli köylüler bu oyunun yanında zeka oyunu olan ip çözümleme oyunu, dikkat ve güldürü oyunu yumurtalı samut ve yüzük oyunu oynadılar.
Düvenli Köyü Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Dayanışma Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Yusuf Aydoğan, "Günümüzün bilgisayar oyunları yerine zeka ve dikkati ön plana çıkaran, insanları birbirinden uzaklaştırmak yerine kaynaştıran geleneksel oyunları sergiledik. Maksat bu oyunları yaşatmak ve insanları yalnızlaştıran oyunların alternatiflerini tanıtmak. Bunun için zeka oyunu olan ip çözümleme oyunu, dikkat artırma oyunu olan aba altında yedim kayış, dikkat güldürü oyunu yumurtalı samut ve yüzük oyununu oynadık. Derneğimiz bin 500 köylüsüne sosyal kültürel yardımlaşma dayanışma ve eğitim anlamında hizmet veren bir dernek. Köyümüz Bursa’nın fethinden hemen önce sınırları korumak üzere yerleştirilen Kayı boyu Karakeçili aşiretine bağlı bir manav köyüdür" dedi.

(Özel) Bir birlerini kemerle döverek geleneklerini yaşatıyorlar

(Özel) Bir birlerini kemerle döverek geleneklerini yaşatıyorlar

(Özel) Bir birlerini kemerle döverek geleneklerini yaşatıyorlar

(Özel) Bir birlerini kemerle döverek geleneklerini yaşatıyorlar

(Özel) Bir birlerini kemerle döverek geleneklerini yaşatıyorlar

(Özel) Bir birlerini kemerle döverek geleneklerini yaşatıyorlar

(Özel) Bir birlerini kemerle döverek geleneklerini yaşatıyorlar

(Özel) Bir birlerini kemerle döverek geleneklerini yaşatıyorlar

(Özel) Bir birlerini kemerle döverek geleneklerini yaşatıyorlar

(Özel) Bir birlerini kemerle döverek geleneklerini yaşatıyorlar

(Özel) Bir birlerini kemerle döverek geleneklerini yaşatıyorlar

(Özel) Bir birlerini kemerle döverek geleneklerini yaşatıyorlar

(Özel) Bir birlerini kemerle döverek geleneklerini yaşatıyorlar
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