HABER
  4. (Özel) Bir çocuklarını o hastalıktan kaybettiler, ikinci çocukları da aynı hastalığa yakalandı

(Özel) Bir çocuklarını o hastalıktan kaybettiler, ikinci çocukları da aynı hastalığa yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 13:46 | Son Güncelleme

Denizli’de yaşayan Necati ve Ayten Yıldız çifti SMA hastalığından bir evlatlarını kaybetti.

Denizli’de yaşayan Necati ve Ayten Yıldız çifti SMA hastalığından bir evlatlarını kaybetti. İkinci çocukları da aynı hastalığa yakalanan aile çaresizce yardım bekliyor.
Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde yaşayan Necati ve Ayten Yıldız çiftinin oğlu Umut yaklaşık 7 ay önce, nadir görülen SMA Tip1 (Spinal Müsküler Atrofi) hastalığına yakalandı. Çift daha önce 2017 yılında aynı hastalıktan Yusuf isimli 23 aylık bebeklerini kaybetti. Pamukkale Üniversitesi hastanesinden alınan test ile 6,5 aylık bebeklerinin SMA hastası olduğunu öğrenen aile, aynı acıyı tekrar yaşamamak için bir an önce ilaç ve tedavi sürecinin başlanmasını istiyor.
Necati ve Ayten Yıldız çiftinin, Doğukan (12) ve Zeynep (7) isimli iki çocuğu bulunuyor. İnşaat işçisi olan Baba Yıldız imkansızlıklardan dolayı çocuğu için yardım bekliyor.

"2 buçuk sene önce SMA Tip hastalığından evladımı kaybettim”
İhlas Haber Ajansı’na (İHA) konuşan baba Necati Yıldız, SMA Tip 1 hastalığı bir tür kas hastalığını olduğunu ve zor bir durum olduğunu anlattı. Bir oğlu bu hastalıktan dolayı kaybeden baba, çocuğum ilacını almazsa ve tedavi düzgün bir şekilde olmazsa çocuğunun 2 yaşını görmesinin zor olduğunu ifade etti. Yaşadıklarını anlatan Baba Yıldız, “2 buçuk sene önce SMA TIP 1 hastalığından rahmetli evladımı kaybettim, adı Yusuf Yıldız’dı. Bu çocuğumuz da artık SMA TIP 1, şuanda ilaç başvurularını yaptık, inşallah ilacını alır. Bunun mücadelesini veriyoruz, tedavi süreci Denizli’de yapılmıyor. Bırakın tedaviyi şuanda bir genetik testi bile Denizli’de yapılmıyor. Pamukkale Üniversitesi’nde kan verdik, kan İstanbul’a gitti, bir ay sonra İstanbul’dan sonuç geldi. Sonucu aldıktan sonra Pamukkale Üniversitesi bize, ‘İster İzmir’e ister Antalya’ya, nereye gitmek istiyorsanız’ dediler. Çünkü Denizli’de yapılmıyor tedavisi. Biz de Antalya Akdeniz Üniversitesi’ne gittik. Bir hafta orada kaldık ve oradaki işlemleri tamamladık şuanda ilacı bekliyoruz. Daha ilaca başvuru olmadı. Titck’e gittik. Titck’den olumlu bir cevap alırsak ondan sonra tekrardan Akdeniz Üniversitesi’ne gideceğiz. Akdeniz Üniversitesi reçete yazacak, o zaman ancak ilacı alabileceğiz. Tabi bu süreçte çocuğun raporunu çıkarması, bu ilacın süreci yaklaşık 4 ayı buluyor, normalde bu çocuğun 4 ayı bırakın, 1 dahi günü bile çok önemli” dedi.

“Umut’u rahmetli çocuğumuz Yusuf gibi kaybetmek istemiyoruz”
Baba Yıldız, hastalığın sadece ilaçla tedavisinin bitmediği ve evde kullanılması gereken cihazların olduğunu ve bu cihazların herkesin alabileceği güçte cihazlar olmadığını belirten Yıldız,“Cihazlar, gerçekten maliyetli, masraflı bilmiyorum, Allah yardımcımız olsun. Nasıl yapacağız, ne yapacağız şuanda şaşkın bir vaziyetteyiz. Şuanda benim çocuğum bu kullanacağımız cihazlara ihtiyacı yok. Ama rahmetli çocuğumdan biliyorum hastalık sürecini, 2-3 ay sonra bu cihazlara ihtiyacı olacak. Bu çocuğa bu cihaz lazımsa doktorlardan ricam şu, prosedürün değişmesi gerekiyorsa prosedürü değiştirsinler. ‘Şuanda bu çocuğun kullanmasına gerek yok’, bunu demeyin. Bu cihazları yazın, bu cihazları kimse keyfinden, kimsenin parasının çokluğundan almıyor. Cihazlarımız için, yapılacak olan masraflar için, devlet kanallarımızdan, gerekli kurumlardan, hayır severlerden inşallah yardım bekliyorum. Evladıma yardım alabilirsek, bu çocuğumuzu, rahmetli çocuğumuz gibi kaybetmek istemiyoruz” diye konuştu.

Antalya'da kar keyfi!Antalya'da kar keyfi!
Huzur Akdeniz Uygulaması: 201 bin 270 TL para cezasıHuzur Akdeniz Uygulaması: 201 bin 270 TL para cezası
İnanılmaz kurtuluşİnanılmaz kurtuluş
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye günlerce onu konuşmuştu! Bir ilçenin başına dert oldu

Türkiye günlerce onu konuşmuştu! Bir ilçenin başına dert oldu

81 ile genelge! On binlerce polise görev

81 ile genelge! On binlerce polise görev

Sevişme sahnesiyle ilgili ilk yorum!

Sevişme sahnesiyle ilgili ilk yorum!

Elenir elenmez isyan etti! 'Ağızları sulana sulana...'

Elenir elenmez isyan etti! 'Ağızları sulana sulana...'

Kalın'dan Libya açıklaması: Toplanmamızın anlamı kalmayacak

Kalın'dan Libya açıklaması: Toplanmamızın anlamı kalmayacak

Uçan Kale Ankara’dan havalandı!

Uçan Kale Ankara’dan havalandı!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Kars'ta deprem! (AfAD-Kandilli son depremler)

Kars'ta deprem!

Büyükçekmece Kaymakamlığı'ndan 'Kanal İstanbul' açıklaması

Flaş 'Kanal İstanbul' açıklaması

İstanbul Valiliği açıkladı! İşte yılbaşında alınacak tedbirler

İstanbul Valiliği'nden yılbaşı açıklaması

Tavanı delip kuyumcudan 18 kilo altını çaldılar

'Pes' dedirten olay! 18 kilo altını bakın nasıl çaldılar

Gazeteci Murat İde'ye saldırıda yeni gelişme

Murat İde'ye saldırıda yeni gelişme

İzmir'de mezarlığa çirkin saldırı

Mezarlıkta şoke eden olay! Kamera inceleniyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.