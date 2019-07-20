(Özel) Bir dut dalıyla tarlaları suya kavuşturuyor

Manisa’da bir vatandaşın kuru dut ağacı dalından yaptığı "V" şeklindeki çomakla susuzluk sıkıntısı olan yerlerde su bulması görenleri hayrete düşürüyor. Bozbay’ın hem güldüren hem de dikkat çeken yöntemi hakkında bilimsel bir açıklama yapılamamasına rağmen bugüne kadar yüzlerce tarla suya kavuştu.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesine bağlı Kızılçukur Mahallesi’nde oturan dört çocuk babası Hasan Bozbay (65), susuz köylerin ve tarla sahiplerinin aradığı isim haline geldi. "Gara Hasan" lakaplı Bozbay bugüne kadar su verilmeyen tarlaları kendi keşfettiği yöntemle suya kavuşturdu. Kuru dut ağacından yaptığı V şeklinde çomağı eline alarak toprak üzerinde gezen ve suyun olduğu yerde çomağın hareket etmesi ile toprağın altında nerede su olduğunu bulan Bozbay, görenleri hayrete düşürüyor.

“Suyun olduğu yerde çomak havaya kalkıyor”

Bunun kendisine Allah tarafından verilen bir lütuf olduğunu ifade eden Bozbay, “Amacım insanlara hizmet etmek, İnsanların mutluluğunu ve sevincini görmek bana büyük bir güç veriyor. Bu yetenek bana Allah’ın bir lütfudur. Bu ilahi lütuf sayesinde, hiç yanılmadan suyun olup olmadığını söyleyebiliyorum. Suyu, kuru duttan yapılan V şeklindeki çomakla buluyorum. Dut çomağıyla tarlayı geziyorum, suyun olduğu yerde çomak havaya kalkıyor. Çok zor zaptediyorum, elimden fırlayacakmış gibi oluyor” dedi.