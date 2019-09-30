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Özel bir hastanenin yakınında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti! İnceleme başlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 17:35 | Son Güncelleme

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Fatih'te bir vatandaşın özel bir hastanenin yakınında kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği olayla ilgili inceleme başlattı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "26 Eylül 2019 tarihinde saat 18.00 sıralarında Fatih'te bir vatandaşımızın kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmesi ile ilgili İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüzce inceleme başlatılmıştır" denildi.

NE OLMUŞTU?

Fatih’te özel bir hastanenin yakınında kalp krizi geçiren yaşlı adam, hayatını kaybetti. İddiaya göre vatandaşları haber vermesine rağmen sedye çıkarmanın yasak olduğu gerekçesiyle hastaneden 20 dakika boyunca kimse gelmedi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Fatih’te 26 Eylül’de saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre elinde EKG sonuçlarıyla birlikte yolda yürüyen yaşlı adam bir anda yere yığıldı. Yaşlı adamın yere yığılmasının ardından yanına koşan çevredeki vatandaşlar, yakında olan bir özel hastaneye giderek yardım istedi.

"SEDYE ÇIKARMAK YASAK" DEDİLER

Edinilen bilgilere göre hastane çalışanları, hastaneden sedye çıkarmanın yasak olduğunu belirtti. Bunun üzerine vatandaşların tepki göstermesinin ardından yaklaşık 20 dakika sonra hastaneden gelen personel olay yerinde kalp masajı yaptı.

YAŞLI ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Yaşlı adam, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından getirilen sedyeyle hastaneye kaldırıldı. İddialara göre kalp krizi geçiren adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

(İHA)

İstanbul'da kalp krizi geçiren hastaya 20 dakika sonra müdahale edildiİstanbul'da kalp krizi geçiren hastaya 20 dakika sonra müdahale edildi
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Fatih İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Özel Hastane kalp krizi

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
O hastahaneye birşey yapacak, ne sağlık bakanlığı var ne de savcılık. adam öldüğü ile kalır.
böyle gelişmiş bi ülke bulamasssın
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