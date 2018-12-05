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Özel bir OnePlus 6T versiyonu daha geliyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.12.2018 08:50 | Son Güncelleme

Akıllı telefon pazarının hırçın çocuğu OnePlus, yeni modeliyle kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İşte OnePlus 6T McLaren Edition hakkındaki detaylar.

Özel bir OnePlus 6T versiyonu daha geliyor

Agresif fiyat politikası sayesinde kısa süre içerisinde önemli bir kullanıcı kitlesine erişen OnePlus, yeni bir model tanıtmaya hazırlanıyor. Kısa süre önce kesinlik kazanan OnePlus 6T McLaren Edition için 11 Aralık’ta Londra’da özel bir etkinlik düzenlenecek.
Ünlü spor otomobil markası McLaren tasarımcılarının imzasını taşıyacak olan OnePlus 6T McLaren Edition, ilk olarak Çin’de satışa sunulacak.

Hatırlanacağı üzere, OnePlus daha önce de çeşitli özel sürümlerle kullanıcıların karşısına çıkmıştı. OnePlus 5T Star Wars Edition ve OnePlus 6 Avengers Infinity War Edition bu özel sürümlerden sadece ikisiydi.

Şimdi ise Çinli üretici OnePlus 6T McLaren Edition versiyonuyla teknoloji tutkunlarının karşısına çıkacak. Bu özel sürüm 10GB RAM ve 256GB dahili depolama versiyonuna sahip olacak. Bunun dışında telefonun temel tasarım hatlarında ve diğer teknik özelliklerinde önemli bir yenilik olmayacak.

Henüz McLaren Edition’un hangi pazarlarda satışa sunulacağı netlik kazanmış değil. Fakat 12 Aralık’ta Hindistan’da da bir etkinlik olacağı için şimdilik Avrupa, Çin ve Hindistan’da bu özel sürümün satışa sunulacağını varsayabiliriz. Tabi ki dip not olarak şunu da belirtmek gerekiyor. OnePlus Avrupa’da her ülkede kurumsal olarak bulunmuyor. Nitekim bunlara Türkiye’de dahil.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon OnePlus

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