(ÖZEL) Bir Türk Endonezya’da savaşmayı öğretiyor

Karesi Atlı Okçuluk ve Atlı Savaş Sanatları Kulübü kurucusu ve eğitmeni Ertan Erkekoğlu Endonezya Atlı Okçuluk Federasyonun (Perkumpulan Olahraga Panahan Berkuda Indonesia - KPBI) daveti üzerine at eğitimi, atlı okçuluk ve atlı savaş sanatları eğitimleri vermek ve atlı savaş sanatları gösteri ekibi kurmak üzere gittiği Endonezya’nın Yogyakarta şehrinde ilgi odağı oldu. Balıkesir’de geleneksel okçuluk alanında başarılı çalışmalara imza atan Ertan Erkekoğlu Türkiye’de olduğu kadar yurt dışında da adından söz ettirerek geleneksel Türk sporunu ve sanat savaşlarını dünyaya tanıtıyor. KPBI’ya bağlı olarak kursa katılan 36 Endonezyalıya eğitim veren Ertan Erkekoğlu “Türk savaş sanatlarını, Türklerin at biniciliğini, at üzerindeki hünerlerini görmek için özellikle beni davet etmişler. Biz bu işi bir Türk’ten öğrenmek istiyoruz o yüzden sizi çağırdık dediler bana. Bu beni çok etkiledi. İnanın burada Türk olmaktan gurur duydum. Sadece beni görmek için buraya gelenler var. Bir milletvekili oğlunu beni görmesi için buraya getirdi. Bunlar beni çok etkiliyor, çok duygulandırdı. Türk olmaktan gerçekten gurur duydum. Çalışmalar çok güzel gidiyor hepsi memnun. 700 talebenin okuduğu bir medreseye davet ettiler burada. Türkler ve atlı okçuluk halkında konuşma yaptım onlara bilgilerimi aktardım”dedi.