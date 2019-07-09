Özel bireyler özel günlerinde unutulmadı

Konya’da özel bireyler, kendileri için hazırlanan doğum günü eğlencesinde oyunlar oynayıp gönüllerince vakit geçirdi.

Üniversitede Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Programı öğrencisi olan ve geçtiğimiz ay gönüllü olarak Engelli Hizmetler Kulübünü kuran bir grup genç, özel bireylere unutamayacakları bir gün yaşattı. Rehabilitasyon merkezinde eğitim gören ve Temmuz ayında doğan down sendromu gibi çeşitli fiziksel ve zihinsel engellere sahip bireylerin ailelerine ulaşan gençler, özel bireyleri bir araya getirerek hepsinin doğum günlerini kutladı. Özel bir rehabilitasyon merkezinin bahçesinde gerçekleşen ve küçük çocuklardan büyük bireylere kadar her yaştan özel bireyin yer aldığı kutlamada, doğum günü çocukları gönüllerince eğlendi. Palyaçolar da çocukların bu mutluluklarına ortak olurken, çocukların yüzlerine de palyaço makyajı yapıldı. Çeşitli oyunların ardından özel bireyler kendileri için hazırlanan doğum günü pastasının mumlarını üfledi. Heyecanı yüzlerinden okunan çocuklar ve diğer engelli bireyler, mumları üfledikten sonra oynamaya devam etti.

Programı düzenleyen Selçuk Üniversitesi Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Programı öğrencilerinden Engelli Hizmetler Kulübü’nün kurucusu Sena Kaynak, özel bireylerin toplumda farkındalık oluşturabilmeleri ve onları ön plana çıkarabilmek için etkinlikler yapmak istediklerini söyledi. Kaynak, “Mesela bugün rehabilitasyon merkezinde, Temmuz ayında doğan çocukların doğum günlerini kutlamak için buraya geldik. Mum üflemeyi çok seviyorlar. Onun için hepsine büyük bir pasta yaptırdık, hep birlikte mumu üfleyecekler. Özellikle palyaçoları çok seviyorlar, renkli şeylere ilgileri çok oluyor. Yüzlerinin boyanmasını istediler mesela, şimdi tek tek yüzleri boyanıyor. Balonu ve balonla oynamayı çok seviyorlar. Veliler böyle etkinlikleri çok seviyor, katılmayı gerçekten çok seviyor. Özel bireylerin şöyle bir sıkıntıları var; toplumda dışlandıkları için ve engelli tabiri değil de daha böyle sakat, kör gibi kaba tabirler kullanıldığı için bazı özel bireyler evden dışarı çıkmak dahi istemiyorlar. Veliler farklı etkinlikler yapan grupları, toplulukları çok seviyorlar. Yardımlarını hiç esirgemiyorlar, sağ olsunlar” dedi.