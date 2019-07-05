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(Özel) Birleşmiş Milletler gibi bostan bahçesi...

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 10:19 | Son Güncelleme

Nilüfer Belediyesi Kent Bostanları, dünyadaki birçok ülkenin kendine has bitkilerini Bursa’da yetiştirmeyi başardı.Çeşitli ülkelerde yetişen yerli sebze tohumlarını Bursa’da deneyen Nilüfer Belediyesi Kent Bostanları, bu farklı sebzeleri yetiştirmeyi başardı.

Nilüfer Belediyesi Kent Bostanları, dünyadaki birçok ülkenin kendine has bitkilerini Bursa’da yetiştirmeyi başardı.
Çeşitli ülkelerde yetişen yerli sebze tohumlarını Bursa’da deneyen Nilüfer Belediyesi Kent Bostanları, bu farklı sebzeleri yetiştirmeyi başardı. Her biri bölgesinin yerel tohumu olan sebzelerden çok iyi verim alan Kent Bostanları çalışanları, bunların tohumlarını çoğaltarak meraklılarına ekmeleri için ücretsiz olarak dağıtacak.
Nilüfer Belediyesi Çevre ve Kırsal Alan Koordinatörü Arca Atay, "Kent Bostanları’nda her sene Bursa içinde ve dışındaki yerlerden toplamış olduğumuz yerel tohumları deniyoruz. Burada sadece Türkiye’de yetişen yerel tohumlar değil yurt dışından gelen tohumları da ekerek yetişip yetişmeyeceğini ve nasıl verim alabileceğimizi deniyoruz. Bu yıl Moğolistan’dan ayçekirdeği tohumu getirtip ektik. Peru ve Uruguay’dan gelen 6 çeşit mısır geldi, onları ektik. Fransa’dan 2 çeşit fasulye tohumu getirttik, şimdi onu deniyoruz. Farklı ülkelerin kendi bölgelerinde yetiştirdikleri standart tohumlar bunlar. Bu ürünlerin bu topraklara uyum göstermeleri ve verimli bir ürün elde etmemiz halinde, bunların tohumlarını çoğaltarak halkımıza dağıtacağız. Yaptığımız çalışmaların 4 çeşidinden çok güzel verim aldık. Afrika’dan bir bamya çeşidi getirdik. Çok güzel verim verdi. Brezilya’dan bir kabak çeşidi getirttik, çok iyi verim aldık" dedi.
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ise, "Ürünlü bölgemizde Kent Bostanları adını verdiğimiz bir çalışma var. Burada yerli tohumları üretiyoruz. Burada yetiştirdiğimiz ürünlerin tohumlarının takasını da yapıp, Türkiye’de yaygın bir şekilde yerli tohum üretimini desteklemeyi arzu ediyoruz. Kent Bostanları’nda 200 çeşit ürün ekildi. Bununla alakalı tohum kütüphanesi adını verdiğimiz bir kütüphanemiz var. Bostanlarımızda dünyanın farklı ülkelerinde yetişen yerli tohumları alarak, burada ekip nasıl verim alabileceğimizi test ediyoruz" şeklinde konuştu.

(Özel) Birleşmiş Milletler gibi bostan bahçesi...

(Özel) Birleşmiş Milletler gibi bostan bahçesi...

(Özel) Birleşmiş Milletler gibi bostan bahçesi...

(Özel) Birleşmiş Milletler gibi bostan bahçesi...

(Özel) Birleşmiş Milletler gibi bostan bahçesi...

(Özel) Birleşmiş Milletler gibi bostan bahçesi...

(Özel) Birleşmiş Milletler gibi bostan bahçesi...

(Özel) Birleşmiş Milletler gibi bostan bahçesi...

(Özel) Birleşmiş Milletler gibi bostan bahçesi...

(Özel) Birleşmiş Milletler gibi bostan bahçesi...

(Özel) Birleşmiş Milletler gibi bostan bahçesi...

(Özel) Birleşmiş Milletler gibi bostan bahçesi...

(Özel) Birleşmiş Milletler gibi bostan bahçesi...

(Özel) Birleşmiş Milletler gibi bostan bahçesi...

(Özel) Birleşmiş Milletler gibi bostan bahçesi...

(Özel) Birleşmiş Milletler gibi bostan bahçesi...

(Özel) Birleşmiş Milletler gibi bostan bahçesi...

(Özel) Birleşmiş Milletler gibi bostan bahçesi...

(Özel) Birleşmiş Milletler gibi bostan bahçesi...
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