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(Özel) Bitlis’te üretilen ana arılar bölge illerine satılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 09:26 | Son Güncelleme

Türkiye’nin en kaliteli ballarının üretildiği Bitlis, ana arı üretiminde de merkez olma yolunda ilerliyor.

Türkiye’nin en kaliteli ballarının üretildiği Bitlis, ana arı üretiminde de merkez olma yolunda ilerliyor. Bitlis’te üretilen ana arılar başta bölge illeri olmak üzere Türkiye’nin birçok iline gönderiliyor.
Bitlis’in bitki ve çiçek çeşitliliğin bol olduğu yüksek kesimlerde üretilen bal, en çok talep edilen gıdalar arasında yer alıyor. Kalitesiyle ünlü Bitlis karakovan balı, 2017 yılında 120 ülkeden 600 yarışmacının katıldığı 45. Apimondia Arıcılık Kongresinde dünya üçüncüsü olmuştu.
Bitlisli arıcılar, kaliteli bal üretmenin yanında ana arı üretiminde de atağa geçti. Bitlis’te üretilen ana arılar başta bölge illeri olmak üzere Türkiye’nin birçok iline gönderiliyor.
Bitlisli arıcılardan Caner Güngördü, kurdukları işletmeyle profesyonel anlamda ana arıcılık üretimi yaparak çevre illere sattıklarını söyledi. Caner Güngördü, “Babam 1990 yılında arıcılığa başladı. Ben 1996 yılında Selçuk Üniversitesi Arıcılık Bölümünden mezun oldum. O tarihten sonra daha profesyonel yapmaya başladık. 1996 yılından sonra ana arı yetiştirme konusunda daha profesyonelleştik. Ufak bir işletmemiz vardı, 100-200 kutu kapasiteli. Bu yıldan itibaren bin 400 kutu kapasiteli işletmemiz oldu. Çevre illerdeki tek işletme benim işletmemdir. Ana arı 20-25 gün içerisinde satışa hazır hale geliyor. Tanesini 40 liradan satıyoruz. Türkiye’nin her tarafına gönderebiliyoruz. Şu an çok talep var. Taleplere yetişemiyoruz. Sırayla siparişleri gönderiyoruz. Saf damızlıklarımız var. Bu çevreye uyan, iyi bal yapan, fazla saldırgan olmayan arı ırklarıyla çalışıp arıcılığa hizmet etmeye çalışıyoruz” dedi.

(Özel) Bitlis’te üretilen ana arılar bölge illerine satılıyor

(Özel) Bitlis’te üretilen ana arılar bölge illerine satılıyor

(Özel) Bitlis’te üretilen ana arılar bölge illerine satılıyor

(Özel) Bitlis’te üretilen ana arılar bölge illerine satılıyor

(Özel) Bitlis’te üretilen ana arılar bölge illerine satılıyor

(Özel) Bitlis’te üretilen ana arılar bölge illerine satılıyor

(Özel) Bitlis’te üretilen ana arılar bölge illerine satılıyor

(Özel) Bitlis’te üretilen ana arılar bölge illerine satılıyor

(Özel) Bitlis’te üretilen ana arılar bölge illerine satılıyor

(Özel) Bitlis’te üretilen ana arılar bölge illerine satılıyor

(Özel) Bitlis’te üretilen ana arılar bölge illerine satılıyor

(Özel) Bitlis’te üretilen ana arılar bölge illerine satılıyor

(Özel) Bitlis’te üretilen ana arılar bölge illerine satılıyor

(Özel) Bitlis’te üretilen ana arılar bölge illerine satılıyor

(Özel) Bitlis’te üretilen ana arılar bölge illerine satılıyor
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