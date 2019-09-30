HABER

(Özel) ‘Bize her yer derslik’ dediler, sınıflarından çıktılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 12:30 | Son Güncelleme

Edirne’de Milli Eğitim Bakanlığının 2023 eğitim vizyonu kapsamında ‘Bize her yer derslik’ projesi ile lise öğrencileri tarihi yerinde görerek öğreniyor.Milli Eğitim Bakanlığının 2023 eğitim vizyonu kapsamında Edirne’de öğrenciler, ‘Bize her yer derslik’ projesi ile tarih derslerini tarihi mekân ve ortamlarda işliyor.

Edirne’de Milli Eğitim Bakanlığının 2023 eğitim vizyonu kapsamında ‘Bize her yer derslik’ projesi ile lise öğrencileri tarihi yerinde görerek öğreniyor.
Milli Eğitim Bakanlığının 2023 eğitim vizyonu kapsamında Edirne’de öğrenciler, ‘Bize her yer derslik’ projesi ile tarih derslerini tarihi mekân ve ortamlarda işliyor. Uzunköprü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde iki yıldan bu yana devam ettirilen projede Kemal Unakıtan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, tarih derslerini 2004 yılında Avrupa Konseyi tarafından Avrupa Müze Ödülü’nü kazanan Sultan 2. Bayezid Külliyesi’nde işledi. Trakya Üniversitesi bünyesinde bulunan Sultan 2. Bayezid Külliyesi’nde Darüşşifa ve Tıp Medresesi yapıları da bulunuyor.

“Öğrencilerin akademik başarısını arttırıyor”
Uzunköprü İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Onlar, İHA’ya yaptığı açıklamada, “İki yıldır devam ettiğimiz ‘Bize her yer derslik’ projesi kapsamında öğrencilerimizle birlikte Edirne tarihi 2. Beyazid Külliyesi’ndeyiz. Proje, öğrencilerimizin yakın çevresini ve tarihini yakından birebir inceleyerek tanıması amacıyla gerçekleştirdiğimiz bir proje. Aynı zamanda okul dışında yapılan derslerin öğrencilerin akademik başarılarına olumlu katkılar sağladığı birebir gözlemlendiği için projeyi gerçekleştirdik” dedi.

“Okul sadece tahtadan, kalemden ibaret değil”
Lise öğrencilerinden Sema Nur Akıcı da, “Bu proje çok güzel oldu. Derslerin sadece sınıfta, okulda olmayacağını bize kanıtladı. Her yerde ders olabilir düşüncesini bize aktarıyor. Okul, sadece tahtadan, kalemden ibaret değil. Burası da çok güzel, buram buram tarih kokuyor. Aklımızda kalması açısından proje çok güzel” ifadelerini kullandı.

“Bu atmosferi sınıfta gösteremeyiz”
Kemal Unakıtan Anadolu İmam Hatip Lisesi Tarih Öğretmeni Hülya Demirci, “Şimdi çocuklarımıza bu dersi sınıfta anlatabilir ama bu su sesini, bu atmosferi gösteremeyiz. Birebir uygulamalı olarak sanki o döneme gitmiş gibi olayı anlatarak çocuklarımızın daha iyi kavramasını sağlıyoruz” dedi.

(Özel) ‘Bize her yer derslik’ dediler, sınıflarından çıktılar

(Özel) ‘Bize her yer derslik’ dediler, sınıflarından çıktılar

(Özel) ‘Bize her yer derslik’ dediler, sınıflarından çıktılar

(Özel) ‘Bize her yer derslik’ dediler, sınıflarından çıktılar

(Özel) ‘Bize her yer derslik’ dediler, sınıflarından çıktılar

(Özel) ‘Bize her yer derslik’ dediler, sınıflarından çıktılar

(Özel) ‘Bize her yer derslik’ dediler, sınıflarından çıktılar

(Özel) ‘Bize her yer derslik’ dediler, sınıflarından çıktılar

(Özel) ‘Bize her yer derslik’ dediler, sınıflarından çıktılar

(Özel) ‘Bize her yer derslik’ dediler, sınıflarından çıktılar

(Özel) ‘Bize her yer derslik’ dediler, sınıflarından çıktılar

(Özel) ‘Bize her yer derslik’ dediler, sınıflarından çıktılar

(Özel) ‘Bize her yer derslik’ dediler, sınıflarından çıktılar

(Özel) ‘Bize her yer derslik’ dediler, sınıflarından çıktılar

(Özel) ‘Bize her yer derslik’ dediler, sınıflarından çıktılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

3 kamu bankasından yeni kredi hamlesi

3 kamu bankasından yeni kredi hamlesi

Üç bankanın taşıt kredisi kampanyasına iki firma daha katıldı

Üç bankanın taşıt kredisi kampanyasına iki firma daha katıldı

Yardım etmek isteyen polisi linç etmek istediler!

Yardım etmek isteyen polisi linç etmek istediler!

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na deprem vergisi yanıtı

Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na deprem vergisi yanıtı

Erdoğan: 21. Yüzyılın en tartışmalı olayı

Erdoğan: 21. Yüzyılın en tartışmalı olayı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Marmara'da korkutan deprem

Marmara'da korkutan deprem

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ünlü deprem kahininden Türkçe tweet!

Ünlü deprem kahininden Türkçe tweet!

İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul'da bir deprem daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Küçük Kayra'dan 9 yıl sonra sevindiren haber!

300 ameliyat geçirdi! Sevindiren haber 9 yıl sonra geldi

İzmirli iş adamı paraşüt kazasında hayatını kaybetti

İzmirli iş adamının feci ölümü

Adana'da polis servisine saldırı düzenleyen teröristlerin hücre evi görüntülendi

Polis fotoğrafları gösterince hayatının şokunu yaşadı

Mardin'de Ahmet Türk’ün yeğeninin evinden cephanelik çıktı

Ahmet Türk’ün yeğeninin evinden cephanelik çıktı

Son dakika: Adana'daki bombalı saldırıyı düzenleyen teröristlerin kimlikleri saptandı

Çevik kuvvet otobüsünü hedef almışlardı! Kimlikleri belli oldu

Abdülkadir Uztürk Ortaokulu'nda eğitime bir ay ara!

Eğitime ara verildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.