(Özel) BJK kongre üyesi Abdullah Baysal’ın kazada ölümü kamerada

BJK kongre üyesi ve Pendik eski Belediye Başkanı Abdullah Baysal’ın, Balmumcu’da yolun karşısına geçmek istediği esnada süratli seyreden otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybettiği o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Baysal’ın çarpmanın etkisiyle havalanarak 15 metre sürüklendiği öğrenildi.

Olay, dün saat 12.15 sıralarında Beşiktaş Balmumcu Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun sağ tarafındaki kaldırımdan yürüyen Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) kongre üyesi, İnşaatçılar Derneği (İNDER) Genel Başkan Yardımcısı ve Pendik eski Belediye Başkanı, evli ve 2 çocuk babası Abdullah Baysal (74), yola inerek refüje doğru yürümeye başladı. Baysal’a tam yolun karşısına geçeceği esnada 34 RP 2828 plakalı otomobil ile süratli bir şekilde seyreden Adnan A. çarptı.

Havalanarak 15 metre sürüklendi

Çarpma sonucu havalanarak 15 metre sürüklenen Baysal ağır bir şekilde yaralandı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Baysal’ı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Hemen ameliyata alınan Baysal, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Feci kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, Baysal yolun karşısındaki kaldırımdan yürüdüğü esnada yola geçiyor. Bir süre sonra refüje doğru koşmaya başlayan Baysal’a süratli gelen otomobil çarpıyor. Baysal çarpmanın etkisiyle havalanarak metrelerce sürükleniyor. Çarpan aracın sürücüsü ise durarak bir süre şok geçiriyor. Bulvardaki araçlar ise kazanın olmasıyla duruyor. Çevredeki vatandaşlar ise koşarak olay yerine gidiyor.