(ÖZEL) Boğulmak üzere olan genç kızı kurtaran polis, İHA’ya konuştu

Kadıköy’de denize düşen genç bir kızı boğulmak üzereyken buz gibi suya atlayarak kurtaran kahraman çevik kuvvet polisi denizde yaşanan can pazarını İhlas Haber Ajans’ına (İHA) anlattı. Kahraman polis memuru Kenan Korkmaz, "Hem insanlık görevim hem de polis olarak ben oraya atlamam gereğini hissettim. Hiç kimse bakmıyordu, cesaret edemiyordu ben atladım, bana kısmet oldu” dedi. İstanbul Kadıköy’de iki gün önce 16 yaşındaki Gamze Oduncu isimli bir genç kız bilinmeyen bir sebepten denize düşmüştü. İskeleye yakın bir noktada görevli bulunan çevik kuvvet polisi Kenan Korkmaz, genç kızın suya düştüğünü görünce buz gibi suya atlamış ve genç kızı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etmişti. Örnek bir davranışta bulunan polis memuruna İhlas Haber Ajansı ulaştı. Cesur polis memuru Kenan Korkmaz, Bayrampaşa’da bulunan çevik kuvvet şube müdürlüğünde denizde yaşanan can pazarının tüm detaylarını İHA muhabirine anlattı.

“Vatandaşın can güvenliği her şeyden önemlidir”

Görevini yaptığı için mutlu olduğunu söyleyen Korkmaz, "Bu tip anlarda çok düşünmeye fırsatın olmuyor. Çünkü hem insanlık görevim hem de polis olarak ben oraya atlamam gereğini hissettim. Hiç kimse bakmıyordu, cesaret edemiyordu ben atladım, bana kısmet oldu. Diğer meslektaşlarım da olsa onlar da aynısını yapardı. İl Emniyet Müdürümüz Sayın Dr. Mustafa Çalışkan’ın bir tabiri vardır ‘Vatandaşın can güvenliği her şeyden önemlidir’ diye biz de onu yerine getirdik bunun haklı gururunu yaşıyoruz. Mutluyum, gururluyum” diye konuştu.