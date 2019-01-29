(ÖZEL) Boğulmak üzere olan genç kızı kurtaran polis, İHA’ya konuştu

Kadıköy’de denize düşen genç bir kızı boğulmak üzereyken buz gibi suya atlayarak kurtaran kahraman çevik kuvvet polisi denizde yaşanan can pazarını İhlas Haber Ajans’ına (İHA) anlattı. Kahraman polis memuru Kenan Korkmaz, "Hem insanlık görevim hem de polis olarak ben oraya atlamam gereğini hissettim. Hiç kimse bakmıyordu, cesaret edemiyordu ben atladım, bana kısmet oldu” dedi.

İstanbul Kadıköy’de iki gün önce 16 yaşındaki Gamze Oduncu isimli bir genç kız bilinmeyen bir sebepten denize düşmüştü. İskeleye yakın bir noktada görevli bulunan çevik kuvvet polisi Kenan Korkmaz, genç kızın suya düştüğünü görünce buz gibi suya atlamış ve genç kızı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etmişti. Örnek bir davranışta bulunan polis memuruna İhlas Haber Ajansı ulaştı. Cesur polis memuru Kenan Korkmaz, Bayrampaşa’da bulunan çevik kuvvet şube müdürlüğünde denizde yaşanan can pazarının tüm detaylarını İHA muhabirine anlattı.

“Kızın yanına gittiğimde kafası suya gömülüydü”

Boğulmak üzere olan genç kızı kurtardığı o anların detaylarını anlatan Korkmaz, “İskele Polis Merkezi’nde görevliydim. Bir ihtiyacımı gidermek için şubeden çıktığımda vatandaşlardan birisi boğulan bir kız çocuğunun olduğunu söyledi. Hemen koşarak o bölgeye doğru ilerledim. Silahımı arkadaşıma emanet ettim ve suya düşünmeden atladım. Suda boğulan bir kız vardı önce çırpınıyordu ardından çırpınmayı da bıraktı onu öyle görünce daha da hızlandım. Kızın yanına gittiğimde kızın kafası suya gömülü vaziyetteydi. Sudan ilk olarak kafasını çıkarttım hemen derin bir nefes aldı. Şükürler olsun yaşıyor diyerek hemen kıyıya doğru çekmeye başladım. Diğer gruptan personel arkadaşlarda yardım ettiler sağ olsunlar onlar da kızı yukarıya çıkarttılar. Ardından ilk yardımı da onlar yaptılar sonra ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendim, mutlu oldum ve gurur duydum” dedi.