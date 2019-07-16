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(Özel) Bölge halkı ayakta, 24 saat nöbetteler

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 14:43 | Son Güncelleme

Edirne’nin Enez ilçesinde geçimlerini yıllardır yerel balıkçılıkla temin eden bölge halkı, 24 saat trol nöbeti tutuyor.

(Özel) Bölge halkı ayakta, 24 saat nöbetteler

Edirne’nin Enez ilçesinde geçimlerini yıllardır yerel balıkçılıkla temin eden bölge halkı, 24 saat trol nöbeti tutuyor. Enezli balıkçılar, denizlerde av yasağının kalkması ile birlikte limana gelmek isteyen trol teknelerinin, hem Saros Körfezi’ni hem de balık popülasyonunu tehdit ettiğini söyledi.
Edirne’nin Enez ilçesinde bulunan yerel balıkçılar trol teknelerinin Enez Limanı’na gelmesini engellemek için, 24 saat nöbet tutuyor. Denizlerde av yasağının kalması ile birlikte limana gelmek isteyen ve Saros Körfezi’nde avlanmak isteyen trol teknelerini sokmak istemeyen yerel balıkçılar, söz konusu teknelerin vahşi avlanma ile Saros Körfezi’ni ve balık popülasyonu tehdit ettiğini savunuyor.

Uskumru’ya, Karides’e, Mürekkep balığına hasrettik
Yıllar sonra trol ve gırgır teknelerinin Saros körfezinin büyük bir bölümünde avlanmaması ile balık neslinin arttığını ve Enezli balıkçıların yüzünün güldüğünü belirten İsmail İşcan, “Enez çok küçük bir ilçe. Halkımız çok fakir. En büyük teknemiz 8-10 metre. Biz Enez’de trollere istemiyoruz. Troller devasa tekneler. Bizim ilçemizde boy ve mesafe ebatlarına uymadan avlanıyorlar. Ve bizim gelirimizi tamamen yok ediyorlar. Bizim Enez’de hem canımızı hem malımızı gasp ettiler. Onun onları Enez’e istemiyoruz. Troller bir yıldır buraya gelmiyor. Bir yılda balık popülasyonunda müthiş bir artış var. Muhtemelen bu şekilde devam ederse, milli servetimiz artacak burada. Onların tek kaygısı daha az yakıt harcayarak, daha fazla para kazanmak. Bizim gibi çevreyi koruyarak, avcılık yapmıyorlar. 2 sene evvel hiç görmediğimiz halde bu yıl uskumru, karides, mürekkep balığı, ekonomik değeri yüksek olan balıklar çoğalma başladı. Bu da bizim balıkçılarımızın, Enez halkının gelir potansiyelini yükseltmiştir ” dedi.

“Eşimin ölümünden sonra herkes birlik oldu”
2 yıl önce yaşanan kavga olayında eşinin gırgır tayfaları tarafından bıçaklanarak öldürüldüğünü hatırlatan Gülay Çayır, “Ben Halil Çayır’ın eşiyim. Eşimi öldürdüler, gırgır tayfaları. Balıkçı istemiyor bunların gelmesini, ben istesem ne olur istemesem ne olur. Önemli olan balıkçı istemiyor gırgırların, trollerin gelmesini balığı yok ediyorlar diye. Şimdi Halil’in ölmesi de balıkçılara bir birlik oldu. Baştan balıkçı bu durumu fark etmedi. Bunlar daha önceden sokulmaması gerekiyordu buraya. Bu troller, gırgırlar 20 yıl önce sokulmaması gerekiyordu. Halil’in olayından sonra herkes toplandı, birlik oldu” diye konuştu.

24 saat trol nöbeti devam ediyor
Öte yandan, trol teknelerinin gelme ihtimaline karşı Enezli balıkçılar ve halk dönüşümlü olarak sabaha kadar limanda nöbet tutma kararı aldı. Enez kaymakamlığı da olası bir olaya karşı, çevik kuvvet, ambulans, itfaiye araçları ile limanda tedbir aldı.

(Özel) Bölge halkı ayakta, 24 saat nöbetteler

(Özel) Bölge halkı ayakta, 24 saat nöbetteler

(Özel) Bölge halkı ayakta, 24 saat nöbetteler

(Özel) Bölge halkı ayakta, 24 saat nöbetteler

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