(Özel) Bolu’da, engelliler için güneş panelli engelli aracı tasarlandı

Bolu’da meslek lisesi öğretmeni Veysel Aslan, atıl vaziyette duran engelli aracını alarak, engellilerin mesafe sorununu ortadan kaldıracak olan güneş panelli ve cep telefonunu şarj edilebilir yeni bir engelli aracı tasarladı.

Bolu’da İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi öğretmeni olan Veysel Aslan, atıl vaziyette bulunan akülü engelli aracını lisenin atölyesine getirerek yeniden tasarlamaya karar verdi. Aracı yeniden tasarlarken engelli vatandaşların sorunlarını öğrenen Aslan, en büyük sorunun mesafe sorunu olduğunu öğrendi. Engelli akülü araçların en fazla 30 kilometre gidebildiğini gören Aslan, yeni tasarladığı araca güneş paneli takarak mesafe sorununu ortadan kaldırdı.

“Mesafeyi ancak güneş paneliyle artırabileceğimizi düşündük”

Engelli aracını gelen talepler üzerine geliştirmeye devam eden Veysel Aslan, “Buradaki aracımız atıl durumdaydı. Değerlendirelim ve farklı kullanılabilir hale getirelim diye düşündük. Önce engellilere, “Sizi en çok rahatsız eden şey nedir?”, “En çok istediğiniz şey nedir?” diye sorduk. Mesafeyle ilgili bir problemleri olduğunu gördük. En iyi akü bile olsa en fazla 30 kilometre gidebildiklerini, bunun da yarısını dönüş olarak kullandıklarında en fazla 15 kilometre gidebildiklerini gördük. Yaptığımız araştırmada bu mesafeyi ancak güneş paneliyle artırabileceğimizi düşündük. Hem gidecek hem de şarj edecek şekliyle bunu düşündük. Projelendirme aşamasından sonra yapımına geçtik. Aynı zamanda engellilerin telefonlarını ve başka araçlarını da şarj edebilecek hale getirdik” dedi.