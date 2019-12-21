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(Özel) Bolu’da, engelliler için güneş panelli engelli aracı tasarlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2019 10:33 | Son Güncelleme

Bolu’da meslek lisesi öğretmeni Veysel Aslan, atıl vaziyette duran engelli aracını alarak, engellilerin mesafe sorununu ortadan kaldıracak olan güneş panelli ve cep telefonunu şarj edilebilir yeni bir engelli aracı tasarladı.Bolu’da İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi öğretmeni olan Veysel Aslan, atıl vaziyette bulunan akülü engelli aracını lisenin atölyesine getirerek yeniden tasarlamaya karar verdi.

Bolu’da meslek lisesi öğretmeni Veysel Aslan, atıl vaziyette duran engelli aracını alarak, engellilerin mesafe sorununu ortadan kaldıracak olan güneş panelli ve cep telefonunu şarj edilebilir yeni bir engelli aracı tasarladı.

Bolu’da İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi öğretmeni olan Veysel Aslan, atıl vaziyette bulunan akülü engelli aracını lisenin atölyesine getirerek yeniden tasarlamaya karar verdi. Aracı yeniden tasarlarken engelli vatandaşların sorunlarını öğrenen Aslan, en büyük sorunun mesafe sorunu olduğunu öğrendi. Engelli akülü araçların en fazla 30 kilometre gidebildiğini gören Aslan, yeni tasarladığı araca güneş paneli takarak mesafe sorununu ortadan kaldırdı.

“Mesafeyi ancak güneş paneliyle artırabileceğimizi düşündük”
Engelli aracını gelen talepler üzerine geliştirmeye devam eden Veysel Aslan, “Buradaki aracımız atıl durumdaydı. Değerlendirelim ve farklı kullanılabilir hale getirelim diye düşündük. Önce engellilere, “Sizi en çok rahatsız eden şey nedir?”, “En çok istediğiniz şey nedir?” diye sorduk. Mesafeyle ilgili bir problemleri olduğunu gördük. En iyi akü bile olsa en fazla 30 kilometre gidebildiklerini, bunun da yarısını dönüş olarak kullandıklarında en fazla 15 kilometre gidebildiklerini gördük. Yaptığımız araştırmada bu mesafeyi ancak güneş paneliyle artırabileceğimizi düşündük. Hem gidecek hem de şarj edecek şekliyle bunu düşündük. Projelendirme aşamasından sonra yapımına geçtik. Aynı zamanda engellilerin telefonlarını ve başka araçlarını da şarj edebilecek hale getirdik” dedi.

“Son model araçlarda ne varsa engelli aracında da olacak”
Hedefinin son model araçlarda bulunan sistemlerin aynısını engelli aracına da koymak olduğunu söyleyen Veysel Aslan, “Aracımız bu şekilde kalmayacak. Bunun üzerine hareket halindeyken, diğer araçların dikkatini çekecek şekilde sinyalizasyon yapacağız. Sağ-sol sinyalleri, park sinyalleri olacak. Engelliler sağa sola çarptıklarını söylediler. Onun için park sensörleri ve aracı durdurabilecek hareket sensörleri takacağız. Yine engelli arkadaşlarımızdan platinli olanlar var. Arabaların titreşimi bu platin takılı bölgelerde ağrılara sebep olduğunu gördük. Bunu da engellemek için aracımızı amortisörlü bir sistemle çok daha yumuşak hareket edecek, titreşimleri engelliye zarar vermeyecek hale getireceğiz. En son aşamada da aracı kapalı hale getirmeyi düşünüyoruz. Kullanım ve görüntü açısından son model araçlarda ne varsa biz bu engelli araçlarına da bunları yapmayı düşünüyoruz. Hedefimiz bu” şeklinde konuştu.

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