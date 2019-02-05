(Özel) Bonzai içen gencin yürek burkan hali kamerada

Bahçelievler’de uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen gencin içler acısı hali cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bahçelievler Yenibosna Mahallesi’nde bonzainin etkisi altında olduğu iddia edilen bir gencin hali yürekleri burktu. Ayakta durmakta güçlük çeken gencin içler acısı hali cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, gencin ayakta durmakta zorluk çektiği ve park halinde bulunan araçlara dayandığı görülüyor.
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