HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. (Özel) Borca karşılık verdiği tabancayla yaralandı

(Özel) Borca karşılık verdiği tabancayla yaralandı

12.01.2021 11:14 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kağıthane’de alacak-verecek meselesi nedeniyle bir şahsı çay ocağında oturduğu esnada tabancayla vurarak yaralayan saldırgan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Kağıthane’de alacak-verecek meselesi nedeniyle bir şahsı çay ocağında oturduğu esnada tabancayla vurarak yaralayan saldırgan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Saldırının kameralara yansıdığı olayda vatandaşların yaralının bacağını kemerle sıktığı görülürken, yaralının ise borcuna karşılık verdiği tabancayla saldırıya uğradığı ortaya çıktı.
Kağıthane Sultan Selim Mahallesi Bakraç Sokak üzerinde geçtiğimiz Cuma günü saat 16.30 sıralarında meydana gelen olayda Adnan Hozman borcu olduğu Ahmet K.’yı telefonla arayarak sokağa çağırdı. Sokaktaki bir çay ocağında oturan Hozman bir süre olay yerinde gelen iki şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Hozman bacağından yaralanarak yere savrulurken, saldırganları ise koşarak olay yerinden uzaklaştı. Saldırı anı ve sonra yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Sesleri duyan vatandaşlar ise Hozman’ın yanına giderek kan kaybetmesin diye bacağını kemerle sıktı. Vatandaşlar ardından yaralıyı el birliğiyle ambulansa taşıdı.

Kağıthane polisi kıskıvrak yakalandı
Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde bir süre inceleme yaptı. Çevredeki vatandaşların ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerine bakan polis, saldırganların eşkallerini belirledi. Yaralı Hozman ile de görüşerek ifadesini alan polis, saldırıyı Ahmet K. ve Mervan Hasan K. gerçekleştirdiğini tespit etti. Çalışmalara devam eden Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, iki şüpheliyi ertesi gün olayda kullanılan tabancayla beraber kıskıvrak yakaladı.

Satıp borcunu ödemek için verdiği silahla yaralandı
Gözaltına alınan emniyete götürülen şahıslardan Ahmet K. Hozman’ı yaraladığını itiraf etti. Olayı anlatan Ahmet K., Hozman’ın kendisinden borç aldığını ve geri vermediğini daha sonra kendisine olayda kullanmış olduğu tabancayı 1 hafta önce vererek "bu tabancayı sat 250 liranı al" dedi. Olayın olduğu gün de kendisini arayarak para istediğini, küfür ettiğini kendisinin sinirlenmesi üzerine Hozman’ın yanına giderek onu yaraladığını, olayda kullandığı tabancayı olaydan sonra kaçtığı esnada düşürdüğünü ve bulamadığını ifade etti. Mervan Hasan K. ise olayda kendisinin bulunmadığını olaydan sonra Ahmet K.’nın kendini arayarak yanına çağırdığını ve konuyu K. ile görüştükten sonra öğrendiğini söylediği öğrenildi.

Silahlı saldırgan tutuklandı
Emniyette ifadeleri alındıktan sonra adli işlemleri yapılarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ahmet K. “kasten yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Mervan Hasan K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çarpıcı sözler: Böcekleri yemeye başlayacağız! Çarpıcı sözler: Böcekleri yemeye başlayacağız!
Açıköğretim lisesi diplomaları nasıl alınır?Açıköğretim lisesi diplomaları nasıl alınır?
Trendyol hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımlarıTrendyol hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları
1/

En Çok Okunan Haberler

İbo Show'la ilgili flaş karar!

İbo Show'la ilgili flaş karar!

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza! Trafik kilitlendi

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza! Trafik kilitlendi

Survivor'da diskalifiye şoku! İddialı yarışmacı gözyaşlarına boğuldu

Survivor'da diskalifiye şoku! İddialı yarışmacı gözyaşlarına boğuldu

Vahşet 04.00'te yaşandı! Çocuğunun gözleri önünde iple boğuldu

Vahşet 04.00'te yaşandı! Çocuğunun gözleri önünde iple boğuldu

Esenler'de bir kişi ATM cihazı kartını yutunca bankanın camını kırdı

Esenler'de bir kişi ATM cihazı kartını yutunca bankanın camını kırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacak

11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacak

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

WhatsApp’ın yeni sözleşmesi sonrası işte kullanıcıların tercihi

WhatsApp’ın yeni sözleşmesi sonrası işte kullanıcıların tercihi

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı!

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı!

Van'da 'yankesicilik' şüphelisi yakalandı

Van'da 'yankesicilik' şüphelisi yakalandı

Diğer Haberler

Koronavirüs aşısında sıra kimde nasıl öğrenilecek? E-Nabız ve SMS'le ile aşı randevusu öğrenilecek

Koronavirüs aşısında sıra nasıl öğrenilecek?

Baraj suyu çekildi, mahallenin kalıntıları ortaya çıktı

Baraj suyu çekilince ortaya çıktı

Yargıtay’dan emsal ‘arama’ kararı! Tutuklu sanık, tahliye edildi

Yargıtay’dan emsal ‘arama’ kararı!

Adana'da bina sakinlerinin imdadına 'Komiser Şener' yetişti

Yer: Adana! Komiserden alkışlanacak davranış

Van'da evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan çete çökertildi!

Evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan çete çökertildi!

Açık lise diploması alma 2021... AÖL diploma 2021 ne zaman ve nasıl alınır? 2021 Açıköğretim lisesi geçici mezuniyet belgesi alınır mı?

Açıköğretim lisesi diplomaları nasıl alınır?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.