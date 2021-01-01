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(Özel) Boş yolda zincirleme kaza: 2 yaralı

01.01.2021 10:56 | Son Güncelleme:
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Esenler TEM bağlantı yolunda, kavşağı kaçırdığı ileri sürülen sürücü, boş yolda zincirleme kazaya neden oldu.

Esenler TEM bağlantı yolunda, kavşağı kaçırdığı ileri sürülen sürücü, boş yolda zincirleme kazaya neden oldu. Üç aracın karıştığı kazada 2 kişi hafif yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Esenler Otogar-Hal-Tem bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Bayrampaşa’dan TEM Otoyolu istikametine giden 23 ABN 756 siyah Opel marka otomobil sürücüsü T.Y, sapağı kaçırınca yolda yavaşlamaya başladı. Daha sonra aynı yöne giden 34 BEB 266 plakalı Peugeot markalı otomobil sürücüsü Uğur K., yavaşlayan araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle T.Y.’nin kullandığı yavaşlayan araç, yine aynı yöne giden Cahit İ., idaresindeki 34 VK 2178 plakalı panelvan araca yandan çarptı.

Sivil polis olduğu öğrenilen T.Y’nin kullandığı araç daha sonra bariyerlere çarparak durabildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi hafif yaralandı. Diğer sürücüler ise kazayı yara almadan atlattı. Kazanın haber verilmesiyle olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları Ok Meydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı görüldü.
Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırdıktan sonra yolda temizlik çalışması yapıldı.
Kazayı anlatan panelvan araç sürücüsü Cahit İ., “Otogar tarafından geliyordum, TEM’e bağlanırken, siyah araç yavaşladı. Herhalde sapağı kaçırdı, öbür tarafa geçmek istiyordu. O sırada önümdeki cip kornaya basmasına rağmen kurtaramadı, yapacak bir şey yoktu. Siyah aracın farları bana döndü. Ben sağa kırdım, sağa kırarken, sol taraftan siyah araç bana çarptı. Sola kırarken sağdan cipe vurdum. İki kişi hafif yaralandı” diye konuştu.

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