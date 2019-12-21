(ÖZEL) Boşnak öğrenciden duygulandıran İstiklal Marşı okuması

Bosna Hersek’te bulunan devlet okullarında eğitim alan Boşnak öğrencilerin Türkçeye ilgisi her geçen gün artarken, Boşnak öğrencinin okuduğu İstiklal Marşı duygulandırdı.

Uzun yıllar güçlü imparatorluklar tarafından yönetilen, farklı kültürlere ve dillere ev sahipliği yapan ve bugün ise üç farklı dil resmi dil olarak kullanan Bosna Hersek’te, gençlerin Türkçeye olan ilgisi her geçen gün artıyor. Türk kurumları tarafından okul öncesi dönemdeki çocuklara da Türkçe eğitiminin verilmesi hedeflenirken ülkede bulunan devlet okullarında en çok tercih edilen ikinci yabancı dil Türkçe oldu. Jablanica kentinde bulunan Osnovna Skola Suljo Cilic, Türkçe dersinin okutulduğu devlet okullarından biri. Haftada 2 saat Türkçe eğitimin verildiği okulda öğrenciler Türkçe ilahiler, şiirler, şarkılar öğreniyor. İstiklal Marşı’nı da ezbere bilen öğrenciler aileleri ile de Türkçe konuşuyor.

"Annem ve babamla evde Türkçe konuşuyoruz"

Türkiye’de 2 sene yaşayan Emina Halebiç de Türkçesini okulda verilen dersler ile pekiştiriyor. Altıncı sınıftan itibaren Türkçe dersi almaya başlayan Emina, anne ve asker olan babasının da Türkçe bildiğini ve evde Türkçe konuşmayı tercih ettiklerini söyledi.