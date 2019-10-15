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(Özel) Botanik bahçesine dönen teras katı havadan görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 09:46 | Son Güncelleme

Yeşil sevdalısı adam, teras katını adeta botanik bahçeye çevirdi.

Yeşil sevdalısı adam, teras katını adeta botanik bahçeye çevirdi. Sultanbeyli’nin Uzundere semtinde yaşayan Aydın Birlik’in beş katlı binanın teras katına kurduğu bahçe görenleri hayrete düşürüyor. Bahçede her çeşit meyve ve sebze yetişiyor. Adeta botanik bahçeye dönen teras, havadan görüntülendi.
Aydın Birlik, 1987 yılında Sultanbeyli’ye yerleşmiş. Pazarlamacılık yapan ve aslen Trabzonlu olan Birlik, evinin bulunduğu bölgeyi “yeşillendirmeye” karar vermiş.

Saksıda pepino, PVC boruda çilek
Teras katını özel bir bahçeye çeviren Birlik, bahçesinde elmadan kestaneye, domatesten bibere, maydanozdan rokaya, naneden dereotuna, salatalıktan limona, çilekten pepinoya kadar birçok meyve ve sebze yetiştiriyor. Saksıda pepino, plastik boruların içine koyduğu toprakta çilek yetiştiren Birlik, yeşile tutkusu Sultanbeyli’ye sığmayınca Sakarya Karapürçek’te büyük bir arazi satın almış. Sakarya’daki arazisinde ise 300 çeşit meyve ve sebze yetiştiriyor.

“Ağacı ve fidanı olmayan bahçe, evladı olmayan yuvaya benzer”
Aydın Birlik, Ankara, Ege ve Akdeniz’i gezdiğini ve bol yeşil gördüğünü belirterek, “Çok sevdiğim için beşinci katta boş zamanlarımda bunları göreyim, yetiştireyim dedim. Gittiğim yerlerde her yer bomboş arazi, ev, bahçe meyvesi, fidanı yok. Bence ağacı fidanı olmayan bahçe evladı olmayan yuvaya benzer” ifadelerini kullandı.
“Ne olur yani bir tane bitkiyi, meyveyi, fidanı dikmek o kadar zor mu” diyen Birlik, “Alın dikin her yer yeşil olsun, güzel olsun. Siz yemezseniz kuşlar yesin. Gelen giden yesin. O ağacın, bitkinin yaprağı bile gübre oluyor. Oksijen veriyor. Ama binalar, evler bomboş. Adam miskin miskin kapının önünde oturuyor” dedi.
Bahçesinde elmadan kestaneye kadar birçok meyve ve sebze yetiştirdiğini anlatan Birlik, genellikle bodur ve yarı bodur ağaçları ve bitkileri tercih ettiğini belirterek, “Bol bol meyve ve sebze veriyorlar. Yiyip içiyoruz. Hiç nankör değiller, sürekli meyve veriyorlar” diye konuştu.
Öte yandan, adeta botanik bahçeye dönen teras katı ise havadan görüntülendi. Görüntülerde yemyeşil teras ve meyve ağaçları görülüyor.

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