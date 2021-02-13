HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. (Özel) Böyle magandalık görülmedi

(Özel) Böyle magandalık görülmedi

13.02.2021 10:11 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın İznik ilçesinde yol yapım çalışmalarında görevli vinç şoförü akıllara durgunluk verecek saldırıya uğradı.

Bursa’nın İznik ilçesinde yol yapım çalışmalarında görevli vinç şoförü akıllara durgunluk verecek saldırıya uğradı. Motosikletin üzerinde bulunan 3 kişi çekiçler ile vinç şoförünün içinde bulunduğu kamyona saldırdı ve genç adamın üstünü parçaladı.
Olay, gece 00.30 sıralarında İznik-Adapazarı yolunda gerçekleşti. Yol yapım çalışmalarında görev alan Caner Güzel (36) uyumak için kullandığı vince girdi. Üzerinde 3 kişi bulunan motosiklet vinç kamyonunun yanına yaklaştı. 3 kişi ilk önce elindeki çekiçler ile kamyonun camlarını kırdı. Daha sonra şoföre saldıran 3 kişi, genç adamın üstünü başını yırtarak olay yerinden hızla uzaklaştı. Caner Güzel durumu polise bildirdi.
Hayatının şokunu yaşayan Güzel, “Mesaim bitti, kamyonun arkasında uyuyordum. Bir anda neye uğradığımı şaşırdım. Zanlıları hayatımda hiç görmedim. Kamyonun camlarını çekip ile kırdılar. Üstümü başımı parçalayıp gittiler. Şoktayım” dedi.
Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kısıtlamayı delen genç kız, cezayı yedikten sonra gülmeye başladıKısıtlamayı delen genç kız, cezayı yedikten sonra gülmeye başladı
Polis baskın düzenledi! Böyle yakalandılarPolis baskın düzenledi! Böyle yakalandılar
Nasıl doktor olunur? Özelde, sağlık ocağında, askerde doktor olmanın yoluNasıl doktor olunur? Özelde, sağlık ocağında, askerde doktor olmanın yolu
1/

En Çok Okunan Haberler

2 yolcuda koronavirüs çıktı! Tüm otobüs karantinaya alındı

2 yolcuda koronavirüs çıktı! Tüm otobüs karantinaya alındı

Tüm dünya Neymar'ın bu sakatlığını konuşuyor!

Tüm dünya Neymar'ın bu sakatlığını konuşuyor!

"Şikayet edebileceğiniz bir yer varsa gidin edin" demişti! İrem Derici'ye ceza kesildi

"Şikayet edebileceğiniz bir yer varsa gidin edin" demişti! İrem Derici'ye ceza kesildi

Uyuma numarası tutmadı, her şeyi itiraf etti

Uyuma numarası tutmadı, her şeyi itiraf etti

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Kahreden olay! İki çocuk babası kendini iple astı

Kahreden olay! İki çocuk babası kendini iple astı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bugünden itibaren onlar da aşı olacak

Bugünden itibaren onlar da aşı olacak

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Samsun İl Sağlık Müdürü, aşı olduktan 25 gün sonra koronavirüse yakalandı

Samsun İl Sağlık Müdürü, aşı olduktan 25 gün sonra koronavirüse yakalandı

Kılıçdaroğlu: Bir saatte 2 milyon 200 bin dolar faiz ödüyoruz

Kılıçdaroğlu: Bir saatte 2 milyon 200 bin dolar faiz ödüyoruz

AKOM'dan uyarı geldi! Çok şiddetli olacak

AKOM'dan uyarı geldi! Çok şiddetli olacak

Diğer Haberler

MSB açıkladı: Gara'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! Etkisiz hale getirildiler

Koronavirüse rağmen açık olan masaj salonuna baskın! Böyle yakalandılar

Polis baskın düzenledi! Böyle yakalandılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Çiftlik Bank işine dönmesin

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Çiftlik Bank işine dönmesin

Şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan dönemi, dizi oluyor

Gaffar Okkan dönemi dizi oluyor

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı! İstanbullular dikkat

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı! İstanbullular dikkat

Barakası yıkılan kadın pompalı tüfekle dehşet saçtı! Yaralılar var

Pompalı tüfekle dehşet saçtı! Yaralılar var

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.