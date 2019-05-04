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(Özel ) Bu aile 77 yıldır muhtarlığı kimseye kaptırmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 11:11 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl İlçesine bağlı Yenice Mahallesi’nde Peynirci ailesinin 3 kuşağı tam 77 yıldır muhtarlığı kimseye bırakmadı.

(Özel ) Bu aile 77 yıldır muhtarlığı kimseye kaptırmadı

Bursa’nın İnegöl İlçesine bağlı Yenice Mahallesi’nde Peynirci ailesinin 3 kuşağı tam 77 yıldır muhtarlığı kimseye bırakmadı. 31 Mart’ta güven tazeleyen Halil Peynirci 32 yıla ulaşırken, babası Süleyman Peynirci 30 yıl, dedesi Hüseyin Peynirci ise 15 yıl muhtarlık yapmış. Halil Peynirci, muhtarlıkta işlem yaptıranlardan para almıyor. Para vermek isteyenler ise masada bulunan Engelliler Derneği ait kumbaraya yardım ediyor.
Dedesi Hüseyin Peynirci 15 yıl, Babası Süleyman Peynirci 30 yıl, kendisinin 32 yıldır mahalle muhtarı olduğunu belirten Halil Peynirci, “31 Mart seçimlerinde 3 muhtar adayı olarak yarıştık ve seçimi 2500 oy alarak açık ara farkla yeniden kazandım. Öncelikle Yenice halkına bir kez daha şahsıma gösterdikleri teveccühten dolayı çok teşekkür ederim. 1986 yılında 26 yaşında Türkiye´nin en genç muhtarı olarak göreve gelmiştim, Şuan itibari ile 33 yıla ayak bastık. Göreve geldiğimizden bu yana Yenicelilere verdiğimiz hizmetin yanı sıra İnegöl Zihinsel Engelliler Derneği ve Huzurevi sakinlerine yönelik çalışmalarımızla halkımızın güvenini ve teveccühünü kazandık. Bizle Yenice Mahallesini yakinen, Yeniceliler şahsımızı iyi bilmekte. Verdiğimiz hizmetlerin karşılığı olarak ta 31 Mart seçimlerinde yeniden göreve layık görüldük. Ben oy veren vermeyen tüm mahalle sakinlerimize canı yürekten teşekkür ediyorum”dedi.
Peynirci, muhtarlık görevi yaptığı süre içerisinde her hangi bir para almadığını belirterek, "Vatandaşlar para vermek istediklerinde onlardan para almıyorum. Onun yerine 17 yıldır yürütmekte olduğum İnegöl Zihinsel Engelliler Derneği’ne yardımda bulunmalarını istiyorum. Masa bulunan kumbaraya yardım edenlerin paralarıyla tekerlekli sandalye alarak özel çocuklarımızı sevindirmeye çalışıyorum. Ben burada tüm İnegöl’de muhtarlarımıza sesleniyorum. Muhtarlar artık iyi maaş alıyor. Onlar da muhtarlıklara birer kumbara koyarak burada toplanacak paralarla her ay veya iki ayda bir tekerlekli sandalye alarak çocuklarımızı sevindirebilir" diye konuştu.

(Özel ) Bu aile 77 yıldır muhtarlığı kimseye kaptırmadı

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