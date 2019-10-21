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(Özel) Bu balonlar havayı tahmin ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 09:54 | Son Güncelleme

Türkiye’nin 9 noktasından her gün gökyüzüne salınan meteoroloji balonları, atmosferin her bir katmanından sıcaklık, nem, basınç, rüzgarın hızı ve yönüne ilişkin verileri anlık olarak tahmin merkezlerine bildirerek, hava tahmini oluşturulmasında önemli rol oynuyor.

Türkiye’nin 9 noktasından her gün gökyüzüne salınan meteoroloji balonları, atmosferin her bir katmanından sıcaklık, nem, basınç, rüzgarın hızı ve yönüne ilişkin verileri anlık olarak tahmin merkezlerine bildirerek, hava tahmini oluşturulmasında önemli rol oynuyor. Meteoroloji balonlarının gökyüzüne bırakılma anı havadan görüntülenirken, Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri hava tahmini yapan balonlarla ilgili İHA’ya bilgi verdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün, Ankara, Isparta, Samsun, İstanbul (2), İzmir, Diyarbakır, Erzurum ve Trabzon’daki istasyonlarından günde 16 balon gökyüzüne bırakılarak basınç, sıcaklık, nem ve rüzgar bilgileri alınıyor. Yer istasyonlarından her gün saat 14.35 ve 02.35’te bırakılan balonlara bağlanan radiosonde cihazı yerden 35 kilometre yüksekliğe kadar çıkarak, havada kaldığı 1,5 - 2 saat arasında havadaki bilgileri radyo dalgaları aracılığıyla yer istasyonuna iletiyor. Bu sayede günlük ve haftalık hava tahminleri belirlenmiş oluyor.
Öte yandan Meteoroloji Müdürlüğünce hava tahmin balonlarının gökyüzüne bırakılma anları drone ile görüntülendi. Gökyüzüne bırakılacak olan balonlar önce şişiriliyor, ardından boş bir alanda gökyüzüne bırakılıyor. Balonlar yaklaşık 35 kilometre yükseklikte topladığı hava verilerini aktarıyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürü Ahmet Kocaman; “Meteoroloji balonumuzu uçurduk. Meteoroloji balonu Türkiye’de 9 merkezde uçuruluyor. Günde 2 kez Greenwich saatine göre gece 00.00 ve gündüz 12.00 Greenwich saatine göre uçuruyoruz. Şu anda 12.00’da balonumuzu uçurduk. Bu balon ne işe yarıyor ? Bu balon meteorolojide atmosferi dikine doğru sondajlamamıza yarıyor. Yani yerden yukarı seviyelere kadar, yaklaşık 35 kilometreye kadar balonumuz çıkıyor. 35 kilometredeki meteorolojik verileri almamızı sağlıyor. Balonun altında cihazımız var, cihazda elektronik sensörler var. Sensörler sayesinde çıktığı bütün seviyelerin meteorolojik parametrelerini ölçerek bize bildiriyor. Uydular vasıtasıyla cihazı takip ediyoruz ve veriler bilgisayarımıza aktarılıyor” dedi.

(Özel) Bu balonlar havayı tahmin ediyor

(Özel) Bu balonlar havayı tahmin ediyor

(Özel) Bu balonlar havayı tahmin ediyor

(Özel) Bu balonlar havayı tahmin ediyor

(Özel) Bu balonlar havayı tahmin ediyor

(Özel) Bu balonlar havayı tahmin ediyor

(Özel) Bu balonlar havayı tahmin ediyor

(Özel) Bu balonlar havayı tahmin ediyor

(Özel) Bu balonlar havayı tahmin ediyor

(Özel) Bu balonlar havayı tahmin ediyor

(Özel) Bu balonlar havayı tahmin ediyor

(Özel) Bu balonlar havayı tahmin ediyor

(Özel) Bu balonlar havayı tahmin ediyor

(Özel) Bu balonlar havayı tahmin ediyor

(Özel) Bu balonlar havayı tahmin ediyor

(Özel) Bu balonlar havayı tahmin ediyor

(Özel) Bu balonlar havayı tahmin ediyor

(Özel) Bu balonlar havayı tahmin ediyor

(Özel) Bu balonlar havayı tahmin ediyor
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