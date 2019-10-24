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(Özel) Bu çocukların canı şambrellere emanet

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2019 11:00 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi Maden Adası açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Midilli (Lesvos) Adası’na gitmeye çalışan 61 kaçak göçmen yakalandı.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi Maden Adası açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Midilli (Lesvos) Adası’na gitmeye çalışan 61 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerin olası bir batma tehlikesine karşı can yeleği yerine otomobil şambreli (iç lastik) taktıkları gözlendi.
Sahil Güvenlik ekiplerine Ayvalık ilçesi Maden Adası açıklarında lastik bot içerisinde bir grup göçmen olduğu bildirildi. Bölgeye giden Sahil Güvenlik botu tarafından lastik bot durdurularak, içerisindeki Suriye uyruklu 19 erkek, 11 kadın, 31 çocuk toplam 61 göçmen yakalandı. Göçmenlerin üzerinde ise can yeleği yerine otomobil şambrelleri olduğu gözlendi. Çoğu çocuk olan göçmenlerin hayatlarının olası bir kazada bu şambrellere bağlı olduğu içler açısı bir gerçek olarak fotoğraflara yansıdı.

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