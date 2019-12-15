(Özel) Bu da çiğ köfte pastası

Çiğ köfteci kuzenler Ramazan ve Mehmet Aslan Bağcılar’daki dükkanlarında çiğ köfteden pasta yapıyor. Pastalarını suşi görünümündeki çiğ köftelerle süsleyen kuzenler, bazı vatandaşların düğünleri için çiğ köfteden pasta sipariş vermeyi düşündüklerini ifade etti.

Şanlıurfalı kuzenler Ramazan ve Mehmet Aslan, Bağcılar’da açtıkları çiğ köftecide hünerlerini sergiliyor. Kuzenler, İstanbul’da çiğ köfteci açtıktan sonra Şanlıurfa’da arkadaşlar arasında yaptıklarını çiğ köfteden pastayı da dükkanlarına taşıdı. Kuzenlerin dikkat çeken fikri vatandaşlardan da ilgi gördü. Yaklaşık 40 dakika yoğrulan çiğ köfteyi kalıbına alan kuzenler, üzerine suşi görünümünde çiğ köfteler, yeşillik, domates yerleştiriyor. Ardından dilimlenen çiğ köfteden pasta, nar ekşisi ve müşterilerin isteklerine göre acı ya da diğer yeşilliklerle birlikte ikram ediliyor. Vatandaşlar düğünleri için çiğ köfteden pasta soruyor

Çiğ köftecilerin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda çiğ köfteden pastayı gören kimi vatandaşlar dükkana gelirken, renkli çiğ köfte pastasını görenler hem lezzetine hem görüntüsüne hayran kaldı. Çiğ köfteci Ramazan Aslan, çiğ köftenin lezzetli olması için kullandıkları malzemeleri memleketlerinden getirdiklerini ifade etti. Aslan, kimi müşterilerin düğünleri için çiğ köfte pastası düşünmesinin kendilerini memnun ettiğini ifade etti.

“Arkadaşlar çiğ köfte pastası yapmamızı istedi, oradan bir esinlendik”

Arkadaşlarının çiğ köfteden pasta istemesiyle bu fikrin ortaya çıktığını ifade eden Ramazan Aslan, “Çiğ köfte işini biz uzun zamandır yapıyoruz, çünkü bizim oralarda bu işin içinde büyüdük. İyi olduğumuzu iddia ediyoruz. Arkadaşlarımızla çiğ köfte yapar, doğum günleri kutlardık. Arkadaşlar çiğ köfte pastası yapmamızı istedi, oradan bir esinlendik. Baktık böyle baya bir ilgi gördü, bunu mekanımızda denemek istedik. Mekanda da ilgi gördü. Pastanın büyüklüğü küçüklüğü kabına göre değişiyor. Verilen siparişe göre biz onu ayarlıyoruz. Farklı olarak zaten çiğ köftenin tadı, kullandığımız malzemeler olsun farkını gösteriyor” dedi. “Düğün için çiğ köfte pastası siparişi vermek isteyen müşterilerimiz oldu”

Normal çiğ köfteden farklı olarak pasta hazırlandıktan sonra üzerine suşi görünümde süslemeler yaptıklarını belirten çiğ köfteci Aslan, “Biz ekstra olarak çiğ köfte pastasına şeklini verdikten sonra üstüne çiğ köfte suşi dediğimiz ürünü katıyoruz. Bu hem görüntü hem tat olarak daha farklı bir lezzet katıyor. Suşide kullandığımız sos, suşiye özel bir sostur. Çiğ köftelik isot, Şanlıurfa’dan geliyor, zeytinyağı Aydın’dan geliyor ki isot dediğimiz çiğ köftenin en önemli malzemesidir kokusunu tadını lezzetini veren en önemli aktör isottur. Düğün için çiğ köfte pastası siparişi vermek isteyen müşterilerimiz oldu. Şuan karar aşamasındalar. Olursa çok güzel diye düşünüyorum” dedi.

“Böyle pastasını hiç yapan görmedim”

Çiğ köfteden pasta fikrini çok beğendiğini söyleyen Cihan Kaygusuz, “İlk defa burada denk geliyorum, pasta bana sürpriz oldu, gerçekten müthiş, 15 yıldır bu mahallede oturduğum için bütün çiğ köftecileri biliyorum. Çiğ köftede suşi, böyle pastasını hiç yapan görmedim. Ama bu çok güzel olmuş, bildiğin pasta” diye konuştu. “Gerçekten değişik ve güzel bir fikir”

Çiğ köftecilerin ilginç fikrini internette gördüğünü ve çok değişik bulduğunu belirten Nemika Karaman Gençtürk, “Daha önce görmemiştim, ben sosyal medyadan sayfasını takip ediyorum. Oradan gördüm ve çok beğendim. Buraya da gelmişken görmek istedim. Gerçekten çok güzel ve değişik, güzel bir fikir. Daha önce böyle bir şey olmamıştı sanırım çünkü hiç görmedim. Lezzeti de çok güzel, inşallah bu şekilde devam eder. Kesinlikle tavsiye diyorum.

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