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(Özel) Bu da saygılı hırsız

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2019 10:52 | Son Güncelleme

Denizli’de bir şahıs girdiği caminin elektronik yardım kutusunu kırarak 500 TL çaldı.

Denizli’de bir şahıs girdiği caminin elektronik yardım kutusunu kırarak 500 TL çaldı. Şahıs güvenlik kameralarına yakalanmamak için yardım kutusunu gören kamerayı da kırarak devre dışı bıraktı. Hırsızın bluetooth kulaklıklı olduğu ve camiye girerken ayakkabılarını çıkarması ise dikkatlerden kaçmadı.
Edinilen bilgilere göre, olay Merkezefendi ilçesi Altıntop Mahallesi’ndeki Hacıkaracalar Camii’nde meydana geldi. Geçtiğimiz hafta yaşanan olayda, camiye giren bir şahsın caminin elektronik yardım sandığı kutusunda biriken 500 TL’yi çalması anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kulağında bluetooth kulaklık olan şahıs camiye geliyor. Ayakkabılarını çıkaran şahıs bir süre camide geziniyor ve caminin yardım kutusunu fark ediyor. Ardından oraya doğru yönelen şüpheli kutuyu bir güvenlik kamerasının gördüğünü fark edince bu defa yönünü değiştirerek kameraya doğru gidiyor ve ardından kamerayı aşağı doğru eğip, kırarak devre dışı bırakıyor. Sonrasında ise yanında tornavida olduğu tahmin edilen şüpheli kutuyu bu tornavida ile kırarak içerisindeki 500 TL’yi çalıyor. Sadece birkaç dakika süren hırsızlık olayı vakit namazı için cemaatin camiye gelmesi ile fark ediliyor. Ardından cami imamı Mustafa Göker, güvenlik kameralarını izledikten sonra polise şikayetçi oldu. Şikayet üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını inceledikten sonra şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
Olaya tepki gösteren cami cemaati ise camideki bağış kutusunun kırılıp içindeki paranın çalınmasına tepki gösterdi. Vatandaşlar camiyi soyan kişinin hem kendi dünyasını hem de ahretini yaktığını ve büyük bir hata yaptığı için üzüldüklerini dile getirdiler.

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