HABER

(Özel) Bu fotoğraf panosunu gören duygulanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 12:22 | Son Güncelleme

Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Büyük Bürüngüz Mahallesi sakinleri, mahallelerinde yaşayıp ölenlerin fotoğraflarını dernekte sergileyerek, gençlerin büyüklerini unutmamasını sağlıyor.Melikgazi ilçesine bağlı Büyük Bürüngüz Mahallesi’nde mahalle derneğinde bulunan fotoğraf koleksiyonu görenleri duygulandırıyor.

(Özel) Bu fotoğraf panosunu gören duygulanıyor

Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Büyük Bürüngüz Mahallesi sakinleri, mahallelerinde yaşayıp ölenlerin fotoğraflarını dernekte sergileyerek, gençlerin büyüklerini unutmamasını sağlıyor.
Melikgazi ilçesine bağlı Büyük Bürüngüz Mahallesi’nde mahalle derneğinde bulunan fotoğraf koleksiyonu görenleri duygulandırıyor. Geçmişten günümüze kadar mahallede yaşayıp hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının yer aldığı pano, derneğin baş köşesinde sergileniyor.
Mahalle sakinlerinden Osman Meyre, “Mahallemiz doğasıyla ve havasıyla yaşaması güzel olan bir yerdir. Burada arkadaşlık ve dostluk çok ileri seviyededir. Burası da akşamları mahalle sakinleri ile sohbet ettiğimiz, eş, dost ve arkadaşların bir araya geldiği yerdir. Burada da çeşitli faaliyetler yapıyoruz. Bu köşe de hatıra yerimizdir. Burada vefat etmiş mahalle sakinlerimizin fotoğrafları bulunmaktadır. Arkadaşlarımız buraya gelip vefat eden tanıdıklarının fotoğraflarını gördüklerinde duygulanıyorlar. Gençlerimiz de burada geçmişini öğreniyor. Mahallemizde geçmişte yaşayan insanlarımızı öğreniyorlar. Bu fotoğraftakilerin hepsi vefat etmiş insanlardır. Yaşayan insanlar buraya geldiklerinde bu albümde babasını ve dedesini görebilir” ifadelerini kullandı.

(Özel) Bu fotoğraf panosunu gören duygulanıyor

(Özel) Bu fotoğraf panosunu gören duygulanıyor

(Özel) Bu fotoğraf panosunu gören duygulanıyor

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Yılanların dansıYılanların dansı
İstanbul’dan Kudüs’e yürüyorİstanbul’dan Kudüs’e yürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Peru'da 8 büyüklüğünde deprem

Peru'da 8 büyüklüğünde deprem

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Boşanma iddiaları gündemdeyken Cumhurbaşkanı ile görüştüler

Boşanma iddiaları gündemdeyken Cumhurbaşkanı ile görüştüler

Bakan detayları açıkladı! 28 Mayıs'ta hizmete giriyor

Bakan detayları açıkladı! 28 Mayıs'ta hizmete giriyor

Soylu: Allah muhafaza, uzun menzilli füzeyle saldırabilirler

Soylu: Allah muhafaza, uzun menzilli füzeyle saldırabilirler

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

'Komünist Başkan'ın Dersim hamlesi çok konuşulmuştu! Harekete geçildi

'Komünist Başkan'ın Dersim hamlesi çok konuşulmuştu! Harekete geçildi

Lise öğrencisinin korkunç ölümü! Dizideki gibi intihar etmiş

Lise öğrencisinin korkunç ölümü! Dizideki gibi intihar etmiş

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kars’ta FETÖ’den 5 rütbeli asker tutuklandı

5 rütbeli asker tutuklandı

Adıyaman'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

Adıyaman'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

Adana'da 2 gündür aranan Cengizhan'ın cesedi bulundu!

İki gündür aranıyordu! Cesedi bulundu...

Sokak ortasında dehşet! Baba ve oğluna kurşun yağdırdılar!

Sokak ortasında dehşet! Baba ve oğluna kurşun yağdırdılar!

Gece yarısı korkunç olay! 13 yaşındaki çocuk 4 yaşındaki kardeşini boynundan vurdu!

13 yaşındaki çocuk 4 yaşındaki kardeşini boynundan vurdu!

Saatlerdir her yerde aranıyordu! Küçük Mustafa bakın nerede bulundu!

Küçük Mustafa bakın nerede bulundu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.