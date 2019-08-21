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(Özel) Bu gelinlikler bedava...İhtiyaç sahipleri alabilir

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 09:48 | Son Güncelleme

Bursa’da bir esnaf, aldığı onlarca gelinliği ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak dağıtıyor.

Bursa’da bir esnaf, aldığı onlarca gelinliği ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak dağıtıyor. Askıda gelinlik uygulaması vatandaşlardan da ilgi gördü.
Evden eve taşıma işi yapan Selçuk Gündüz, bir alacağına karşılık müşterisinden 40 tane gelinlik aldı. Bu gelinlikleri iş yerinin önüne asan örnek esnaf ,ihtiyacı olanlara ücretsiz dağıtıyor. Durumu iyi olmayan evlenecek genç kızlar ise bu gelinliklerden beğendiklerini alarak düğünde giyiyor. Bu zamana kadar yapılmamış bir yardıma imza atan esnaf, vatandaşlar tarafından takdirle karşılanıyor.
Elinde 40 tane gelinlik olduğunu, bunları ihtiyaç sahiplerine ücretsiz vermek istediğini ifade eden Selçuk Gündüz, "Bu gelinlikler elime geçti, hepsi yeni, hiç kullanılmamış. Bu gelinlikleri iş yeriminin önüne asarak ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtıyorum. İhtiyacı olan gelip beğenip istediğini alabilir. Ekonominin kötü gittiği şu günlerde evlenecek çiftlere böyle yardım etmek istedik" dedi.
Askıda gelinlik uygulaması ilk günden ilgi görürken, ihtiyaç sahibi gelin adayları Selçuk Gündüz’e hayır dua ettiler.

(Özel) Bu gelinlikler bedava...İhtiyaç sahipleri alabilir

(Özel) Bu gelinlikler bedava...İhtiyaç sahipleri alabilir

(Özel) Bu gelinlikler bedava...İhtiyaç sahipleri alabilir

(Özel) Bu gelinlikler bedava...İhtiyaç sahipleri alabilir

(Özel) Bu gelinlikler bedava...İhtiyaç sahipleri alabilir

(Özel) Bu gelinlikler bedava...İhtiyaç sahipleri alabilir

(Özel) Bu gelinlikler bedava...İhtiyaç sahipleri alabilir

(Özel) Bu gelinlikler bedava...İhtiyaç sahipleri alabilir

(Özel) Bu gelinlikler bedava...İhtiyaç sahipleri alabilir

(Özel) Bu gelinlikler bedava...İhtiyaç sahipleri alabilir

(Özel) Bu gelinlikler bedava...İhtiyaç sahipleri alabilir

(Özel) Bu gelinlikler bedava...İhtiyaç sahipleri alabilir

(Özel) Bu gelinlikler bedava...İhtiyaç sahipleri alabilir

(Özel) Bu gelinlikler bedava...İhtiyaç sahipleri alabilir

(Özel) Bu gelinlikler bedava...İhtiyaç sahipleri alabilir
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