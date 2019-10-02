HABER

(Özel) Bu kedi ders dinleyip kitap okuma saatine katılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 09:30 | Son Güncelleme

Van’ın İpekyolu ilçesinde Özen Adalı Anadolu Lisesindeki öğretmen ve öğrencilerin sahiplendiği ve okulun maskotu kedi, öğrencilerle derse girip kitap okuma saatine katılıyor.Özen Adalı Anadolu Lisesi öğretmenleri tarafından sahiplenilen sokak kedisi, öğrencilerle birlikte derse giriyor.

Van’ın İpekyolu ilçesinde Özen Adalı Anadolu Lisesindeki öğretmen ve öğrencilerin sahiplendiği ve okulun maskotu kedi, öğrencilerle derse girip kitap okuma saatine katılıyor.
Özen Adalı Anadolu Lisesi öğretmenleri tarafından sahiplenilen sokak kedisi, öğrencilerle birlikte derse giriyor. Okuma saati başta olmak üzere hemen hemen tüm derslere giren kedi, okulun maskotu haline geldi. Okuldaki öğretmen ve öğrenciler tarafından sahiplenilen ve düzenli olarak beslenmesi yapılan kedi, kimi zaman öğrencilerin sıralarında dersi dinliyor, kimi zaman ise öğretmen masasında uzanarak renkli görüntüler oluşturuyor.
Öğrenciler, “Kedinin derse girmesi bizleri ziyadesiyle sevindiriyor. Biz onu çok sevdik. Bizimle birlikte dersi dinliyor. Bizler de onunla ders işlemeyi seviyoruz. Ayrıca bu şekilde hayvan sevgisini de öğrenmiş oluyoruz” ifadelerini kullandı.
Okul Müdürü Vahdetin Akgöl ise kediyi 6 ay önce sahiplendiklerini ifade ederek, “Öğretmen arkadaşlarımız ve öğrencilerimiz çok ilgi gösteriyorlar, onu besliyorlar. Kedimiz de okuma saatlerinde sınıflara girip çıkıyor. Bir öğrenci gibi sıralarda dersi dinliyor. Öğrencilerimiz kediyi seviyor, kedi de onları seviyor” dedi.
Milli Eğitim Bakanlığının okullarda evcil hayvanların beslenmesiyle ilgili kampanya başlattığını hatırlatan Akgöl, “Biz de buna destek vermek için kedi beslemeye başladık. Öğrencilerimizde hayvan sevgisi oluştu. Bunun yanında bir köpek de besliyoruz. Ara sıra bahçeye gelip oturuyor. Ancak onu daha sınıfa alıştıramadık. İnşallah onu da en kısa zamanda okulda beslemeye çalışacağız” diye konuştu.

Bu nasıl vicdansızlık!Bu nasıl vicdansızlık!
2 bin 667 metre rakımdaki köyde gravyer ve kaşar üretimi2 bin 667 metre rakımdaki köyde gravyer ve kaşar üretimi
Yangından etkilenmeyen bağlarda üzüm hasadıYangından etkilenmeyen bağlarda üzüm hasadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçen kart!

Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçen kart!

'Azdedilme' tehlikesiyle karşı karşıya kalan Trump: Bu bir darbe

'Azdedilme' tehlikesiyle karşı karşıya kalan Trump: Bu bir darbe

O Ses Türkiye'de büyük değişiklik! Acun Ilıcalı açıkladı

O Ses Türkiye'de büyük değişiklik! Acun Ilıcalı açıkladı

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

Mansur Yavaş, İstanbul'u örnek gösterdi ve sayıyı açıkladı

Mansur Yavaş, İstanbul'u örnek gösterdi ve sayıyı açıkladı

Adana'da gece yarısı korkutan patlama!

Adana'da gece yarısı korkutan patlama!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AFAD Başkanı'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

AFAD Başkanı'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Ankara'da terör gazisine çirkin saldırı

Ankara'da terör gazisine çirkin saldırı

İzmir’de dehşet anları! 9 aracı önüne kattı

İzmir’de dehşet anları!

Sigara denetçileri geliyor! Sağlık Bakanı'ndan 'fahri sigara denetçiliği' açıklaması

Sigara denetçileri geliyor!

İzmir'de korkutan yangın

İzmir'de korkutan yangın

İki araca çarptı, kamyoneti bırakıp kaçtı

İki araca çarptı, kamyoneti bırakıp kaçtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.