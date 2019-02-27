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(Özel) Bu köyün kadınları bir örnek giyinip gün düzenliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 12:52 | Son Güncelleme

Tekirdağ’da kadınlar, aralarındaki birlik ve beraberliği pekiştirmek için bir örnek giyinip gün düzenliyor.

(Özel) Bu köyün kadınları bir örnek giyinip gün düzenliyor

Tekirdağ’da kadınlar, aralarındaki birlik ve beraberliği pekiştirmek için bir örnek giyinip gün düzenliyor. Bilerek ve isteyerek aynı kıyafetleri giydiklerini söyleyen kadınlar haftanın yorgunluğunu attıklarını dile getirdi.
Tekirdağ’ın Saray ilçesine bağlı Küçük Yoncalı köyünde yaşayan kadınlar bir örnek giyinerek 15 günde bir gün düzenliyor. Kış döneminde köy yerinde dışarı çıkma şansları olmadığını kaydeden kadınlar bir örnek kıyafetler giyerek birlik ve beraberliği pekiştirdiklerini söyledi.
Küçük Yoncalı köyünde Sevil Özen’in ev sahipliğinde buluşan kadınlar haftanın yorgunluğunu ve stresini attı. Etkinliğe ilişkin bilgi veren Özen, "Bu günümüze arkadaşlarımıza diyaloglarımızı pekiştirmek için başladık. İyi de oldu çocuklarımız da oynuyorlar, eğleniyorlar. Bizler de 15 günde bir bir araya geliyoruz, mamacıklarımızı yapıyor çayımızı kahvemizi içiyoruz" dedi.

15 günde bir gün düzenliyorlar
Sevil Özen’in komşularından Derya Yılmaz ise, "Günümüz 15 günde bir oluyor. Birlik ve beraberliğimizi göstermek amacıyla toplanıyoruz. Bir de bizim köyümüzün geleneğidir bir örnek giyinmek. Genci, yaşlısı düğünlerde bayramlarda bir örnek giyinir. Biz de güne başlamışken bir örnek giyinelim dedik ve kırmızı şalvarımızı siyah penyemizi giydik. İki hafta sonra tekrar bir örnek giyineceğiz ve devam ettireceğiz" diye konuştu.
Günde yer alan ve diğer arkadaşları ile bir örnek giyinen kadınlardan Pınar Özen de, "Arkadaşlarımızla toplanıyoruz, sohbet ediyoruz. Bu vesile ile çocuklarımız oyunlar oynuyor. Biz de mamalarımızı yiyor, kahvelerimizi içiyoruz. Çalıştığımız için haftanın yorgunluğunu stresini atmış oluyoruz, güzel oluyor" ifadelerini kullandı.
Hülya Arıcan da, "Bu şalvarlarımıza, kıyafetlerimize 15 gün önceden karar veriyoruz. 15 gün sonra başka bir arkadaşımızdayız. Bugünün konsepti bu oldu bir dahaki haftaya başka bir renk başka bir kıyafet düşüneceğiz. Kışı biz böyle değerlendirmek istedik. Kışın hiçbir yere gidilmiyor malum köy yerindeyiz, değerlendiremiyoruz, çıkamıyoruz. Bu beraberliğin, aynı rengin adı aslında pişti olmak değil, bilerek ve isteyerek aynı şeyleri aynı kıyafetleri giymek" şeklinde konuştu.
Çocukların da yer aldığı buluşmaların 15 günde bir tekrarlandığı Küçük Yoncalı köyünde sadece günlerde değil düğün ve bayramlarda da kadınların çoğunlukla bir örnek giyindikleri kaydedildi.

(Özel) Bu köyün kadınları bir örnek giyinip gün düzenliyor

(Özel) Bu köyün kadınları bir örnek giyinip gün düzenliyor

(Özel) Bu köyün kadınları bir örnek giyinip gün düzenliyor

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