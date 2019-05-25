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(Özel) Bu mahalle 3 yaşındaki çocuğun davul sesiyle sahura uyanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 10:35 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karacakılavuz Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar 3 yaşındaki çocuğun davul sesiyle sahura uyanıyor.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karacakılavuz Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar 3 yaşındaki çocuğun davul sesiyle sahura uyanıyor. Minik boyuyla minik davulunu boynuna takan 3 yaşındaki Said Ensar, Ramazan süresince babasının peşine takılıp, dedelerinden kendilerine yadigar kalan Ramazan davulculuğu geleneğini sürdürüyor.
11 ayın Sultanı Ramazan ayında Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karacakılavuz Mahallesi’nde yaşayan mahalle sakinleri, minik Said Ensar’ın davul sesiyle sahura kalkıyor. Dedelerden kalma Ramazan davulculuğu mesleğine merak salan 3 yaşındaki Said Ensar Sirkeci, sahur vaktinde Ramazan davulculuğu yapan babasının peşine düşüp, sokak sokak davul çalıyor. Minik Said Ensar Sirkeci’nin kuşak altıncı göbek olduğunu dile getiren babası Hasan Sirkeci, bu geleneği asırlar boyunca devam ettirmek istediklerini belirtti.

“Bu geleneği bırakmadık”
Hasan Sirkeci isimli Ramazan Davulcusu, “Nesilden nesile kuşak altıncı göbek davulculuğunu devam etmekteyiz. 1885 yılında Bulgaristan’da dedelerimizin göç etmesinden sonra büyük dedeyle başlayan Ramazan’da davul geleneği ondan sonra çocuğuna, çocuğundan torunlara kadar yani bize kadar devam etti. Karacakılavuz merkez mahallesinde biz Sirkeciler bu geleneği bırakmadık ve devam ettirmekteyiz” dedi.

Sahurda yetmedi gündüz bile çalıyor
Minik Said’in davul çalmak için inatla ve merakla beklediğini ifade eden Baba Sirkeci, “Ramazan davulunu bizimle birlikte çalmaya başladı. Kendi merakıyla bizimle birlikte sahura kadar beklemeler, hatta gündüz bile davulu çalmaya başladı. Davulu boynundan düşürmek istemiyor. Bu geleneğimizi devam ettirmeye çalıştığımız kadar devam ettireceğiz. Karacakılavuz gelenek, örf ve adetlerine bağlı bir mahalle. İnşallah bu gelenek gittiği yere kadar gider. Said Ensar’la birlikte altıncı kuşak oluyoruz. Nesilden nesile devam ediyoruz. 6 kuşaktır Sirkecilerin sülalesinde davul devam ediyor” diye konuştu.

Ondan daha küçüğü yok
Ramazan Davulculuğunda minik Said’in en küçüğü olduğunu da aktaran Hasan Sirkeci, “Şu ana kadar Said Ensar’dan küçük Ramazan davulcusu görmedik. Zaten görülmediği için bu noktaya geldik. İnşallah dedelerimizden bize kalan bu yadigarı o da böyle devam eder. Bu güzel örf ve adetlerimizin sonuna kadar gitmesini istiyoruz” diyerek konuşmasını noktaladı.

(Özel) Bu mahalle 3 yaşındaki çocuğun davul sesiyle sahura uyanıyor

(Özel) Bu mahalle 3 yaşındaki çocuğun davul sesiyle sahura uyanıyor

(Özel) Bu mahalle 3 yaşındaki çocuğun davul sesiyle sahura uyanıyor

(Özel) Bu mahalle 3 yaşındaki çocuğun davul sesiyle sahura uyanıyor

(Özel) Bu mahalle 3 yaşındaki çocuğun davul sesiyle sahura uyanıyor

(Özel) Bu mahalle 3 yaşındaki çocuğun davul sesiyle sahura uyanıyor

(Özel) Bu mahalle 3 yaşındaki çocuğun davul sesiyle sahura uyanıyor

(Özel) Bu mahalle 3 yaşındaki çocuğun davul sesiyle sahura uyanıyor

(Özel) Bu mahalle 3 yaşındaki çocuğun davul sesiyle sahura uyanıyor

(Özel) Bu mahalle 3 yaşındaki çocuğun davul sesiyle sahura uyanıyor

(Özel) Bu mahalle 3 yaşındaki çocuğun davul sesiyle sahura uyanıyor

(Özel) Bu mahalle 3 yaşındaki çocuğun davul sesiyle sahura uyanıyor

(Özel) Bu mahalle 3 yaşındaki çocuğun davul sesiyle sahura uyanıyor

(Özel) Bu mahalle 3 yaşındaki çocuğun davul sesiyle sahura uyanıyor

(Özel) Bu mahalle 3 yaşındaki çocuğun davul sesiyle sahura uyanıyor

(Özel) Bu mahalle 3 yaşındaki çocuğun davul sesiyle sahura uyanıyor

(Özel) Bu mahalle 3 yaşındaki çocuğun davul sesiyle sahura uyanıyor

(Özel) Bu mahalle 3 yaşındaki çocuğun davul sesiyle sahura uyanıyor

(Özel) Bu mahalle 3 yaşındaki çocuğun davul sesiyle sahura uyanıyor

(Özel) Bu mahalle 3 yaşındaki çocuğun davul sesiyle sahura uyanıyor

(Özel) Bu mahalle 3 yaşındaki çocuğun davul sesiyle sahura uyanıyor
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