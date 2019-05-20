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(Özel) Bu manavda müşteriler tüm işlemleri kendisi yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 11:40 | Son Güncelleme

Denizli’nin Çal ilçesinde bir manav esnafı, dükkanındaki ürünlerin fiyatlarını yazıp yanına terazi ve kasa koyarak evine gidiyor.

Denizli’nin Çal ilçesinde bir manav esnafı, dükkanındaki ürünlerin fiyatlarını yazıp yanına terazi ve kasa koyarak evine gidiyor. Manavdan sebze meyve almak isteyen vatandaşlar ürünlerine kendi tartıp parasını da kasaya kendileri koyuyor. İlçede başlatılan ilginç çalışma görenleri şaşırtıyor.
Çal ilçesinde manavlık yapan Mehmet Gürel, eşine az rastlanır bir çalışma başlattı. Gün içerisinde işlettiği manavı akşam saatlerine de faaliyete geçiren Gürel, sabaha kadar açık olan dükkanı kendi halinde bırakıp evine gidiyor. Ürünlerin altına fiyatlarını yazan Gürel, ilçe halkına güvenip alışverişlerindeki tüm işlemleri kendilerinin yapmasını sağlıyor. Manavdan sebze meyve almak için gelen vatandaşlar önce şaşırsa da ardından ürünleri poşetlere doldurup tartıda kendileri tartıyor. Vatandaşlar ardından ürünlerine ederi fiyatını reyonlardaki fiyat listesinden bakıp yan taraftaki kasaya koyarak alışverişlerini tamamlıyor.

“Vatandaşlarımıza güveniyorum”
Tezgahının günün belli saatlerinde kapattığı ve sonrasında böyle bir fikir üretip hiç kapatmama kararı aldığını ifade ederek, “Gündüzleri ve akşamları kapatıyordum tezgahı. Düşündüm ilçemizdeki halkımıza güvendiğimizi özgüvenimizi ispatlamak için geceleri, gündüzleri açık bırakıyorum. Kasa koydum teraziyi bıraktım ürünlerin fiyatını üzerine yazdım. Allah razı olsun ilçemiz insanlarından müşteriler kendileri geliyorlar geceleri ben gittikten sonra sebze veya meyve alıp kilosunu tartıp ne kadar ücreti varsa kendileri hesap edip kasaya parasını koyuyorlar. İlçemiz halkına ne kadar teşekkür etsem azdır halkımıza güveniyorum" dedi.

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