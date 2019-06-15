HABER

(Özel) Bu ofislerde çalışanlar kaydıraktan kayıp golf oynuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 09:51 | Son Güncelleme

Bursa’da açılan ortak kullanımlı ofisleri kiralayan şirketler çalışanlarına iş ve eğlenceyi bir arada sunuyor.Ülkemizde yeni yeni yaygınlaşmaya başlayan ofisler, verdiği hizmetle tek çalışan ve şirketlere ortak kullanım alanında yazıhane ve masa kiralama imkanı sunuyor.

Bursa’da açılan ortak kullanımlı ofisleri kiralayan şirketler çalışanlarına iş ve eğlenceyi bir arada sunuyor.
Ülkemizde yeni yeni yaygınlaşmaya başlayan ofisler, verdiği hizmetle tek çalışan ve şirketlere ortak kullanım alanında yazıhane ve masa kiralama imkanı sunuyor. Bu ofisleri kiralayan şirket ve şahıslar tek başına ofis açıp yüksek maliyet altında ezilmekten kurtuluyor. Workınton’da ofis masa kiralayarak kira maliyetleri yarı yarıya düşürüyor. Aynı zamanda kiracılar elektrik, su, doğalgaz, internet, stopaj ve bir çok masraftan da kurtulmuş oluyor. Firma kendileriyle çalışan şirket ve şahıslara çalışırken eğlenme imkanı sunuyor. Workınton’da yer kiralayanlar burada golf, playstation, dart, langırt ve bilardo oynayıp kaydıraktan kayarak keyifli vakit geçiriyor. Bu ofislerde çalışanlar hem kaliteli hizmeti ucuza alıyor, hem de oyunlar oynayarak keyifli bir vakit geçiriyor.
Workınton Bursa Satış ve Pazarlama Müdürü Özgür Arslan, "Burada ortak çalışma alanları ve hazır ofisler satıyoruz. Bununla birlikte sanal ofis satışı da mevcut ağırlıklı olarak ortak kullanım alanları ve hazır ofis üzerine kurulu bir işletme yeni ticarete başlayan insanların gelip şirket kuruluşları yapabileceği ve maliyetlerini en aza indirip iş hayatına başlayabilecekleri bir mekan burası. Burada ofis ve yaşam alanı kiralayanlar yasal adres, vergi numarası alınması, kargo takibi, çay, kahve, atıştırmalıklar, dahil bir çok hizmete sahip olabilirler. Burada ofis kiralayanlar kendileri ofis tutsa çok maliyetli oluyor, burada bunu paylaşarak daha az maliyetle kaliteli ofis hizmeti almış oluyorlar. Merkezi bir yerde ofis tutan 2 bin lira kira verecek aynı zamanda bunun stopajı, elektrik, su, internet ve bir çok maliyetle karşılaşıyor. Onun yerine burada ofis kiralayarak hem iyi hizmet alıyor. Hemde maliyetten tasarruf etmiş oluyor. Burada ofis kiralayan müşterilerimize sekreter hizmeti de veriyoruz. En küçük ofisimiz 10 metre kare 3 kişi içinde çalışabiliyor. Bu ofisi kiralayanlar 2 bin lira kira verip bir çok hizmetten de faydalanabiliyor. Ofislerimiz 2 bin ve büyüklüğüne göre 5 bin lira arasında fiyatlarla kiralıyoruz. Bu ofisleri kiralayanlar bir çok aktiviteden de faydalanabiliyor. Burada salıncaklı masalar, mini golf sahası ve bir çok oyun alanları var iş stresinden kurtulmak isteyen çalışanlar molalarda buralarda keyifli bir vakit geçiriyor" dedi.
Workınton Bursa Satış ve Pazarlama Müdürü Özgür Arslan, "Burada çok keyifli bir vakit geçiriyorum. Aldığım hizmet çok kaliteli, bir çok hizmetten yararlanıyorum. Sekreter hizmeti de var, buradaki oyun alanlarında, çalışma molalarında oyunlar oynayarak keyifli vakitler geçiriyoruz" şeklinde konuştu.

(Özel) Bu ofislerde çalışanlar kaydıraktan kayıp golf oynuyor

(Özel) Bu ofislerde çalışanlar kaydıraktan kayıp golf oynuyor

(Özel) Bu ofislerde çalışanlar kaydıraktan kayıp golf oynuyor

(Özel) Bu ofislerde çalışanlar kaydıraktan kayıp golf oynuyor

(Özel) Bu ofislerde çalışanlar kaydıraktan kayıp golf oynuyor

(Özel) Bu ofislerde çalışanlar kaydıraktan kayıp golf oynuyor

(Özel) Bu ofislerde çalışanlar kaydıraktan kayıp golf oynuyor

(Özel) Bu ofislerde çalışanlar kaydıraktan kayıp golf oynuyor

(Özel) Bu ofislerde çalışanlar kaydıraktan kayıp golf oynuyor

(Özel) Bu ofislerde çalışanlar kaydıraktan kayıp golf oynuyor

(Özel) Bu ofislerde çalışanlar kaydıraktan kayıp golf oynuyor

(Özel) Bu ofislerde çalışanlar kaydıraktan kayıp golf oynuyor

(Özel) Bu ofislerde çalışanlar kaydıraktan kayıp golf oynuyor

(Özel) Bu ofislerde çalışanlar kaydıraktan kayıp golf oynuyor

(Özel) Bu ofislerde çalışanlar kaydıraktan kayıp golf oynuyor

(Özel) Bu ofislerde çalışanlar kaydıraktan kayıp golf oynuyor

(Özel) Bu ofislerde çalışanlar kaydıraktan kayıp golf oynuyor

(Özel) Bu ofislerde çalışanlar kaydıraktan kayıp golf oynuyor

(Özel) Bu ofislerde çalışanlar kaydıraktan kayıp golf oynuyor

(Özel) Bu ofislerde çalışanlar kaydıraktan kayıp golf oynuyor

(Özel) Bu ofislerde çalışanlar kaydıraktan kayıp golf oynuyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!

Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!

İsrailli Bakan'dan ABD ve NATO'ya Türkiye karşıtı çağrı

İsrailli Bakan'dan ABD ve NATO'ya Türkiye karşıtı çağrı

Arka Sokaklar finalinde ekibi yıkan acı haber

Arka Sokaklar finalinde ekibi yıkan acı haber

Gerilim tırmanıyor! ABD ve BM'den açıklama

Gerilim tırmanıyor! ABD ve BM'den açıklama

Şırnak'ta 4 yıl önce kaybolmuştu, şehit olduğu belirlendi

Şırnak'ta 4 yıl önce kaybolmuştu, şehit olduğu belirlendi

Suudi Bakan'dan skandal talep!

Suudi Bakan'dan skandal talep!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme!

Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Görürseniz sakın öldürmeyin!

Görürseniz sakın öldürmeyin!

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İtfaiyenin pencereden girdiği evde korkunç manzara

İtfaiyenin pencereden girdiği evde korkunç manzara

İstanbul Bağcılar'da korkutan yangın!

Bu sabah istanbul...

Şırnak'ta 4 yıl önce kaybolmuştu, şehit olduğu belirlendi

Şırnak'ta 4 yıl önce kaybolmuştu, şehit olduğu belirlendi

Pendik'te yıkılma tehlikesi geçiren 5 katlı bina tahliye edildi

5 katlı bina tahliye edildi!

Bursa’da korkunç olay! Arkadaşına kurşun yağdırdı

Arkadaşına kurşun yağdırdı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması

Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.