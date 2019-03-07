(Özel) Bu okulda sağlıklı yaşamı öğreniyorlar

Balıkesir’in Kepsut ilçesindeki Eşeler İlkokulu, ‘Beslenme Dostu Okul Projesi’ kapsamında çeşitli etkinlikler düzenliyor. Okul müdürü Lütfiye Çayır’ın önderliğinde gerçekleştirilen proje kapsamında okuldaki öğrencilere belirli günlerde ‘Çorbamı içiyorum’ ve ‘Düzenli besleniyorum’ etkinlikleri adı altında sağlıklı beslenme konusunda uygulamalı eğitimler veriliyor. Okul öğrencilerine ayrıca haftada bir gün toplu halde spor yaptırılıyor.

Kepsut Eşeler İlkokulu Müdürü Lütfiye Çayır ‘Beslenme Dostu Okul Projesi’ kapsamında öğrencilere haftanın belirli günlerinde çorba günü, meyve günü ve kuru yemiş günü düzenlediklerini söyledi. Okul müdürü Çayır amaçlarının çocukları doğru beslenme konusunda eğitmek olduğunu belirtirken, yaptıkları spor etkinliği ile de sağlıklı beslenme konusunda öğrencilere farkındalık oluşturulduğunu kaydetti.

“Amacımız çocukların sağlıklı ve düzenli beslenmesi”

Çayı,r proje ile ilgili yaptığı açıklamada, “Okulumuzda geldiğimden beri birçok değişiklik yapmak istedim. Burası daha önce müstakil bir okul değildi, birleştirilmiş sınıflardan oluşuyordu. Müstakil olduktan sonra ‘Beslenme Dostu Okul’ projesine başvurduk. Bununla birlikte hareketlendik, öğrencilerimize hareketi gösterdik. Spor aktiviteleri yapmaya başladık. Her gün rutin olarak spor çalışmaları yaptık, egzersizler yaptık. Ayrıca sağlıklı beslenme konusunda aylık çorba içme günlerimiz var. Velilerimize hazırlattığımız çorbaları okulumuzda içiyoruz ve böylelikle sağlıklı ve yeterli beslenmiş oluyor çocuklarımız. Ayrıca çerez ve meyve günlerimiz var. Çerez ve meyve yiyerek yine çocuklarımızı meyve yemenin, kuru yemiş yemenin faydalarını öğretiyoruz” diye konuştu.