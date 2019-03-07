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(Özel) Bu okulda sağlıklı yaşamı öğreniyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 10:31 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Kepsut ilçesindeki Eşeler İlkokulu, ‘Beslenme Dostu Okul Projesi’ kapsamında çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Balıkesir’in Kepsut ilçesindeki Eşeler İlkokulu, ‘Beslenme Dostu Okul Projesi’ kapsamında çeşitli etkinlikler düzenliyor. Okul müdürü Lütfiye Çayır’ın önderliğinde gerçekleştirilen proje kapsamında okuldaki öğrencilere belirli günlerde ‘Çorbamı içiyorum’ ve ‘Düzenli besleniyorum’ etkinlikleri adı altında sağlıklı beslenme konusunda uygulamalı eğitimler veriliyor. Okul öğrencilerine ayrıca haftada bir gün toplu halde spor yaptırılıyor.
Kepsut Eşeler İlkokulu Müdürü Lütfiye Çayır ‘Beslenme Dostu Okul Projesi’ kapsamında öğrencilere haftanın belirli günlerinde çorba günü, meyve günü ve kuru yemiş günü düzenlediklerini söyledi. Okul müdürü Çayır amaçlarının çocukları doğru beslenme konusunda eğitmek olduğunu belirtirken, yaptıkları spor etkinliği ile de sağlıklı beslenme konusunda öğrencilere farkındalık oluşturulduğunu kaydetti.

“Amacımız çocukların sağlıklı ve düzenli beslenmesi”
Çayı,r proje ile ilgili yaptığı açıklamada, “Okulumuzda geldiğimden beri birçok değişiklik yapmak istedim. Burası daha önce müstakil bir okul değildi, birleştirilmiş sınıflardan oluşuyordu. Müstakil olduktan sonra ‘Beslenme Dostu Okul’ projesine başvurduk. Bununla birlikte hareketlendik, öğrencilerimize hareketi gösterdik. Spor aktiviteleri yapmaya başladık. Her gün rutin olarak spor çalışmaları yaptık, egzersizler yaptık. Ayrıca sağlıklı beslenme konusunda aylık çorba içme günlerimiz var. Velilerimize hazırlattığımız çorbaları okulumuzda içiyoruz ve böylelikle sağlıklı ve yeterli beslenmiş oluyor çocuklarımız. Ayrıca çerez ve meyve günlerimiz var. Çerez ve meyve yiyerek yine çocuklarımızı meyve yemenin, kuru yemiş yemenin faydalarını öğretiyoruz” diye konuştu.

Okul öğretmeni Nilgün Akgün: "Öğrenciler yanında velilerimizi de bilgilendiriyoruz"
Eşeler İlkokulu 4/A sınıf öğretmeni Nilgün Akgün ise projenin çocuklar üzerinde olumlu gelişmelerde bulunduğunu belirterek, “Sağlıklı Beslenme Dostu Okul diye bir projemiz var. Haftada iki gün boyunca meyve saatleri, kuru yemiş saatleri düzenleyerek çocuklarımızla bu şekilde bir program yürütüyoruz. Bununla ilgili panolar hazırlıyoruz. Çocuklara ne yemesi, ne yememesi gerektiğini söylüyoruz. Bununla ilgili broşürler dağıttık velilerimize. Çocukların kahvaltıda ne yemeleri gerekiyor, besinler pişirildiğinde değerlerini yitirmiyor bunları öğretiyoruz” dedi.

Anaokulu öğretmeni Gamze Özen: “Okul öncesi çocuklarda beslenme önemli”
Eşeler İlkokulu ana sınıfı öğretmeni Gamze Özen de özellikle okul çağı öncesi çocuklarda beslenmenin önemine vurgu yaparak, “Beslenme Dostu Okul Projesi adı altında belirli çalışmalar yapıyoruz. Çorbamı içiyorum, spor yapıyorum, düzenli besleniyorum adı altında da etkinliklerimiz var. Bugün meyve ve kuru yemiş günüydü. Okul müdürümüze çok teşekkür ediyoruz. Onun sayesinde bu etkinlikleri gerçekleştiriyoruz. Biz de elimizden geldiğince destek vermeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Tüm okul birlikte spor yaptı
‘Beslenme Dostu Okul Projesi’ kapsamında okul yönetimi ve velilerin katkılarıyla düzenlenen meyve ve kuru yemiş gününde öğrenciler meyve ve kuru yemiş yedikten sonra Kepsut Belediyesi tarafından yaptırılan spor tesisinde spor yaparak enerjilerini boşalttı.

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