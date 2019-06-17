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(Özel) Bu okuldan mezun olan üniversiteliler işsiz kalmıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 10:05 | Son Güncelleme

Bursa’nın dağ ilçelerinden Büyükorhan Meslek Yüksek Okulunda açılan yeni bölüm sevinçle karşılandı.Yeni açılan çocuk gelişimi bölümünde okuyan öğrenciler mezun olduktan sonra hemen iş bulma imkanına kavuşacak.

Bursa’nın dağ ilçelerinden Büyükorhan Meslek Yüksek Okulunda açılan yeni bölüm sevinçle karşılandı.
Yeni açılan çocuk gelişimi bölümünde okuyan öğrenciler mezun olduktan sonra hemen iş bulma imkanına kavuşacak. 2020 yılında açılacak bölüme ilk etapta 30 öğrenci kabul edilecek. Türkiye’de bu bölümün doluluk oranının yüzde 99 oranında olmasının en büyük sebebi, mezun olan öğrencilerin kendilerine hemen iş bulabilmesi. Büyükorhan Meslek Yüksek Okulunda açılacak çocuk gelişimi bölümüne büyük talep olacağı ön görülüyor.
Büyükorhan Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Ruziye Daşkın, "Okulumuz 2009 yılında kuruldu. Şu an iki bölümümüz olan okula yeni bir bölüm daha eklendi. 2020 yılında öğrenci kabul edeceğimiz çocuk gelişimi bölümünden mezun olan öğrenciler hemen iş bulma imkanı bulacak. Çocuk gelişimi bölümünü kız öğrenciler tercih ediyor. Dağ yöresindeki kızlarımızın okuma imkanı sağlamış olacağız. Çocuk gelişimi bölümü Türkiye’de en çok tercih edilen bölüm. Yüzde 99 oranında doluluk oranı var, biz okulumuzdaki bu bölüme 30 öğrenci kabul edeceğiz. İlerleyen süreçte bu sayıyı arttıracağız. Bu bölümden mezun olan öğrenciler milli eğitime bağlı kreş ve ana okulunda çalışabilirler. Gündüz bakım evleri, hastanelerin çocuk kliniklerinde, çocuk kulüpleri, rehabilitasyon merkezlerinde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı kurumlarda çalışma imkanı bulabilirler. Bu da bu bölüme ilgiyi arttırıyor. Biz okulumuzda ilk 3 sıradaki öğrencilere tahsil hayatı boyunca aylık 400 lira burs veriyoruz" dedi.
Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz, "İlçemizde iki bölümle eğitim ve öğretim veren meslek yüksek okulumuz üçüncü bir bölüme kavuşacak. Biz de belediye olarak hem sosyal donatı alanlarını, hem de kız öğrenci yurdumuzu önümüzdeki bir ay zarfında hizmete açıp bu eksikliğimizi de tamamlayacağız. Büyükorhan Belediyesi olarak ilçemizde eğitim öğretime destek olmaya gençlerimizin ve öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

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