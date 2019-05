(Özel) Bu okulun devamlı sakini Mestan ve yavruları

Bursa’da bir okulun öğretmenleri 6 yıldır her sene yavrulayan kedi ve yavrularına sahip çıkıyor.

Çekirge semtinde bulunan 1. Murat İlk ve Orta Okulu’nun 6 yıldır bir müdavimi var. Mestan ismini verdikleri kedi, 6 yıl önce bir öğretmen tarafından okula getirildi. Bu öğretmen emekli olduktan sonra yerine gelen öğretmenler de bu kediye sahip çıktı. Okulun bahçesinde yaşayan kediye öğretmenler aralarında para toplayarak mama alıp karnını doyuruyor. Her yıl öğretmenlerin okulun bahçesine yaptığı yuvaya yavrulayan sevimli kedi, yavrularını burada büyütüp doğaya salıyor. Bu zamana kadar 15 kedi dünyaya getirip büyüttü.

Okuldan hiç ayrılmayan sevimli kedi, artık okulda öğretmenlerin öğrencisi gibi oldu. Her teneffüse çıkışta soluğu kedinin yanında alan öğretmenler kediyi özenle besliyor.

Kediye ve yavrularına çocukları gibi baktıklarını ifade eden Ramazan Boztaş, "Mestan okulumuzun kadrolu elamanı gibi oldu. 6 yıldır okulumuzda kalıyor. Okula geldiğimizde bizi karşılar. Geldiğimiz gibi hemen mamasını veririz. Bu zamana kadar 15 yavru dünyaya getirdi. Hepsini burada büyütüp yolcu etti" dedi.

Okul Müdürü Vahdet Okur ise, "Vadet’i şimdi emekli olan müdür yardımcımız olan Hülya hanım getirdi. O emekli olduktan sonra biz bakmaya başladık. Burada bizim bir öğrencimiz gibi oldu. Burada kalıp yavruluyor. Biz de ona gözümüz gibi bakıyoruz" şeklinde konuştu.