(Özel) Bu özel fasulye yerinde 4, pazarda 15 lira

Türkiye’de sadece Pazaryeri’nde yetişen ’Boncuk Fasulyesi’nin kilosu, hasadının yeni başladığı ilk günlerde 6 buçuk liradan toptan satılırken, son günlerde 4 TL’ye düşmesi üreticiyi üzdü. Bu özel fasulyenin Bilecik pazarında 10-12 lira, büyük şehirlerde 15 liraya kadar çıktığını anlatan üreticiler, Pazaryeri’nde bir kooperatif, birlik veya hal kurulmasını istediler.

Çiftçiler fiyatların bu kadar aşağı düşmesinin toptancılara bağlarken, birlik kurularak bu sıkıntının aşılabileceğini tedbirler alınmazsa zararımız çok büyük olacaklarını dile getirdiler.

"Bizlere yardımcı olsunlar, gerekirse kooperatif kursunlar, gerekirse birlik kursunlar"

Boncuk fasulye üreticisi Deniz Çalışkan, daha önce 6 buçuk liradan sattıkları fasulyeyi şuan 4 TL’den verdiklerini anlatarak, "Öğle söylenildiği gibi 6 buçuk 7 liraya fasulyeler alınmıyor. Üreticinin hali perişan. Şuana da verdiğimizi alamıyoruz. İşçi maliyetleri çok yüksek. Mazot olmuş 6 buçuk lira. Şuan bizler bitmiş durumdayız, hiçbir söylenildiği gibi değil. Gerçekten biz bu işi çok büyük zahmetlerle yapıyoruz. Bütün yetkililere sesleniyorum. Başta Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin olmak üzere. Bizlere yardımcı olsunlar, gerekirse kooperatif kursunlar, gerekirse birlik kursunlar" dedi.