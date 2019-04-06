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(Özel) Bu parktaki kuşların yaşamları internet üzerinden gözlem altında

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 10:32 | Son Güncelleme

Kocaeli’de bulunan ve Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı olma özelliğini taşıyan Ormanya’daki kuşlar, yuvalarına yerleştirilen kameralar sayesinde 24 saat boyunca gözlemlenebiliyor.

Kocaeli’de bulunan ve Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı olma özelliğini taşıyan Ormanya’daki kuşlar, yuvalarına yerleştirilen kameralar sayesinde 24 saat boyunca gözlemlenebiliyor. Vatandaşlar parkta gördükleri kuşların yuvalarındaki yaşam serüvenlerine ortak olma imkanı buluyor.
Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yapımına 2014 yılında başlanan ve bir yıldır hizmet veren Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı olma özelliğini taşıyan Ormanya, 24 saat boyunca vatandaşlar tarafından gözlem altında tutulabiliyor. 1 yılda yaklaşık 5 milyon vatandaşın ziyaret ettiği Ormanya Doğal Yaşam Parkı, 800’den fazla hayvana ev sahipliği yapıyor. 4 bin dönümlük arazisi içerisinde bulunan 6 bölümde yabani ve evcil hayvanları barındıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki parkta bir yandan kızıl geyik, karaca, yılkı atı, ceylan ve alageyik gibi yabani hayvanların neslinin devam etmesi sağlanırken, diğer yandan ise oluşturulan hayvanat bahçesinde insanların doğa içerisinde hayvanlarla bir araya gelmesi sağlanıyor. Doğal yaşam parkındaki çocuk parkında bulunan hayvanat bahçesini ziyaret eden çocuklar ise hayvanları gözlem yoluyla tanıyor.

Kuş yuvaları, 24 saat boyunca vatandaşların gözlemi altında
Doğal yaşam parkında memeli ve sürüngen hayvanların yanı sıra, birçok kuş türü bulunuyor. Altuni sülün, Amerikan ördeği, Atarax tavuğu, beç tavuğu, beyaz kuğu, cennet papağanı, güvercin, papağan, mavi baştankara başta olmak üzere onlarca kuş türü, sesleriyle doğal yaşam parkına canlılık katıyor. Park işletmesi tarafından 2 bin dönümlük arazinin her noktasına yerleştirilen yuvalarda yaşayan kuşlar, parkı ziyaret eden vatandaşlar tarafından gözlemlenebiliyor. Parka gelen çocuklar ise dürbünlerle ağaçlara konan kuşları gözlemleyerek tanıma imkanı buluyor.
İnsanların hayvanları gözlemleyerek tanıması amacıyla Ormanya’da yeni bir projeye imza atılarak kuşların internet üzerinden gözlemlenebilmesi sağlandı. Parkta bulunan kuş yuvalarının bir kısmına yerleştirilen kameralar sayesinde vatandaşların, parkta gördükleri kuşların yuva yapması, yumurtlaması, ilk kez uçmalarına şahitlik etmeleri sağlanıyor. Vatandaşlar, ‘Kocaeli Seyret’ veya ‘Ormanya’nın resmi wep sitesi üzerinden kuşların yuvalarındaki yaşamlarını 24 saat boyunca canlı olarak gözlemleyebiliyor.

"Gözlemleme üzerine kurulu bir konsept var"
Ormanya Doğal Yaşam Parkı’nın doğasıyla ve bünyesinde bulunan 800’den fazla hayvanla vatandaşlardan yoğun ilgi gördüğünü söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Turizm ve Doğal Yaşam Alanları Şube Müdürü Ömer Bahadır Özyılmaz, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin en prestijli çevre projelerinden birisi olan Ormanya doğal yaşam parkı, 2 bin dönümlük bir araziden oluşmakta. Avrupa’nın en büyük yaşam parkı olan Ormanya, 6 bölümden oluşmakta. Parkta, karavan ve çadır kamp alanımız, mesire alanımız, çocuk hayvanat bahçemiz, vahşi yaşam alanımız, yürüyüş ve bisiklet parkurlarımız gibi bölümlerden oluşmaktadır. 69 türden 800’den fazla hayvan türünün yaşadığı Ormanya’daki hayvanat bahçesi bölümünde çocuklar, birçok hayvana dokunma, onları besleme fırsatı buluyorlar. Bu şekilde gözlemleme üzerine kurulu bir konsept var. O yüzden ziyaretçilerimizden yoğun bir ilgi alıyoruz" dedi.

"Kuşların bütün hikayesi ve macerasına ortak olabilirler"
Vatandaşların şu anda bir kuş yuvasını canlı kameralar sayesinde gözlemleyebildiğini, ancak ilerde projenin gelişimini sağlayarak birçok hayvan türünün gözlem altında tutulmasının sağlanacağını belirten Özyılmaz, "Doğal yaşam alanı içerisinde kurduğumuz kuş yuvaları ve benzeri yuvaların bazılarında canlı izleme kameraları kuruldu. Buradaki kuş yuvalarına yerleşen kuş türleri, ‘Kocaeli Seyret’ veya ‘Ormanya’nın resmi wep sitesi üzerinden canlı olarak 24 saat boyunca ziyaretçilerimizin izlenimine sunuldu. Şu anda kamera kurulan yuvamıza ‘mavi baştankara’ türünde bir kuş yerleşti. Yuvasını kurdu ve şu anda yavrularının yumurtadan çıkmasını bekliyoruz. Canlı kameraların bulunduğu kuş yuvalarında insanlar bir kuşun yuvasını oluşturma süreci, yumurtalarını bırakma, yumurtalardan çıkan yavruların beslenmesi, büyüyen kuşların yuvadan uçma süreçleri gibi kuşların bütün hikayesi ve macerasına ortak olabilirler" diye konuştu.

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