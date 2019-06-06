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(Özel) Bu saklı güzelliğini kimse paylaşamıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 10:38 | Son Güncelleme

Bursa ile Balıkesir sınırları içerisinde bulunan tabiat harikası bölge iki şehir tarafından paylaşılamıyor.Bursa Büyükorhan ilçesi ile Balıkesir Dursunbey ilçesi sınırları içerisinde bulunan ve güzelliğiyle ziyaret edenleri kendine hayran bırakan yer iki il tarafından da paylaşılamıyor.

Bursa ile Balıkesir sınırları içerisinde bulunan tabiat harikası bölge iki şehir tarafından paylaşılamıyor.
Bursa Büyükorhan ilçesi ile Balıkesir Dursunbey ilçesi sınırları içerisinde bulunan ve güzelliğiyle ziyaret edenleri kendine hayran bırakan yer iki il tarafından da paylaşılamıyor. Yemyeşil doğası, harika havası, içinden akan dereleri ve kaplıca hamamlarıyla ziyaret edenlere kendine hayran bırakan bölgeyi içinden akan dere ikiye ayırıyor. Derenin bir tarafı Bursa sınırları içinde yer alırken diğer tarafı ise Balıkesir sınırları içinde bulunuyor. Buradaki doğal güzellikleri görmeye ve kaplıcalarından faydalanmaya Bursa ve Balıkesir’den çok sayıda ziyaretçi geliyor. Buraya gelenler harika tabiatın içinde piknik yaparken, derede balık tutup, kaplıca hamamlarında şifa buluyor. İki ilin sınırları içinde bulunan bölge iki taraf tarafından da sahipleniliyor. Kaplıca hamamlarının bulunduğu bölge Bursa tarafı içerisinde bulunması sebebiyle ziyaret edenler Bursa sınırlarını ziyaret ediyor. Büyükorhan ilçesi Düğüncüler köyü sınırları içerisine köyden bir girişimci tarafından yapılan bungolov evler ise bölgenin cazibesini kat ve kat arttırıyor. Bölgeye gelen vatandaşlar ağaç evlerde konaklayarak tabiatın içinde harika bir gün geçirirken aynı zamanda derenin içinden çıkan doğal kaplıcada şifada buluyor.
Bölgenin unutulmuş bir güzellik olduğunu ifade eden Büyükorhan Düğüncüler Köyü Muhtarı Abdullah Kaya, "Bulunduğumuz bölge düğüncüler hamamları olarak geçer, burada piknik alanları, bungolov evleri, burası gün yüzüne çıkmamış doğal bir güzellik. Burada çıkan kaplıca suyu çok kaliteli ve şifalı buraya gelen hastalar temiz havası, doğal güzelliği ve kaplıca suları sayesinde şifa bulup gidiyor. Deremizde bol miktarda balık var isteyen balık tutuyor. Yürüyüş yapılacak harika yerler var, burayı gelip görmeyen çok şey kaybeder" dedi.

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