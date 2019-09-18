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(Özel) Bu spor dalı diğerlerinden çok farklı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 08:42 | Son Güncelleme

At biniciliği, ok atma, atlı okçuluk dersleriyle gençleri kötü alışkanlıklardan kurtarmak için çalışma başlatan Alpler Okçuluk Derneği, Bursa’nın İnegöl ilçesinde meraklılarına dersler veriyor.Her geçen gün toplumun daha fazla dikkatini çeken okçuluk artık gençlerin merak ettiği spor dalları arasında yerini aldı.

(Özel) Bu spor dalı diğerlerinden çok farklı

At biniciliği, ok atma, atlı okçuluk dersleriyle gençleri kötü alışkanlıklardan kurtarmak için çalışma başlatan Alpler Okçuluk Derneği, Bursa’nın İnegöl ilçesinde meraklılarına dersler veriyor.
Her geçen gün toplumun daha fazla dikkatini çeken okçuluk artık gençlerin merak ettiği spor dalları arasında yerini aldı. Uyuşturucu, telefon ve internetin düşmanı olan okçuluk, herkesi kucaklıyor. Aynı zamanda dizi oyuncusu olan ve okçuluk eğitmeni olan Fikret Özmen, "Okçuluk ecdadımızın bir savaş sanatı. Sevdiğimiz için önce olimpik ok olarak 5 yıl önce bu işe başladım. Daha sonra ecdadımızın spor dallarına yöneldim ve geleneksek Türk okçuluğuna başladım. Buna başlamızın en büyük sebebi dizilerde oyunculuk yapmamız. Osmanlı dizilerinde mecburen ok, at biniciliği, kılıç kullanmayı iyi bilmeniz lazım. Sonra baktık ki kendimizdeki eksiklikleri bu sporla giderdiğimizi gördük. Tedavi ediyor, psikoloji düzeltiyor, dikkat bozukluğu olan insanlarda dikkatini artırıyor. Denge bozukluğu olan insanlara iyi geliyor. Verdiğimiz eğitimler ve kendi aldığım eğitimlerde de gördüm bunları zaten. Bu spora daha çok ağırlık vererek usta olduk. Şimdi hem tedavi, hem de spor amaçlı talebeleri yetiştiryoruz. Hem Osmanlı’yı iyi tanısınlar, hem de faydalı bir spor yapsınlar. Günümüzde biliyorsunuz uyuşturucu, telefon, internet insanlarımızda bağımlılık yapmış. Biz de öyleydik, ta ki bu spora başlayana kadar" dedi.
İnegöl’de doğal yaşam çiftliğinde okçuluk, kılınç kullama teknikleri, at biniciliği, at üzerinde ok atma dersleri verdiklerini anlatan Fikret Özmen, "Çocuklarımızı ve bunlara meraklı olan insanlarımızı eğitmeye çalışıyoruz. Çocuklardan çok bu spora büyükler daha çok ilgi gösteriyor. Bunun sebebi ise çocuklarımız fazla okumuyor. Son zamanlarda yapılan Osmanlı dizileriyle birlikte yeni nesil özünü tanıyor. Bizim gayemiz de zaten bu, kişinin özünü bilmesi ve bulması. Okçuluk farklı bir spor dalı. Ok, Osmanlı’nın savaş silahıdır" diye konuştu.
Atlı okçuluk konusunda ders veren Şakir Turan ise, "Bundan bir aya önce atlı okçuluk belgesini aldık. Doğal yaşam çiftliğinde atlarımız var. Orada atlarımızı çalıştırmaya başladık. En kısa sürede atlı okçuluk parkuru yapacağız. Burada ders vermeye çalışacağız. Atlı okçuluk gerçekten zor bir iş. Bilgi ve eğitim şart. At biniciliği ve hakimiyetinin çok iyi olması lazım. Okçuluğun da iyi bir seviyede olması gerekiyor ki ikisini de birleştirip at üzerinde ok atabilsin" dedi.

(Özel) Bu spor dalı diğerlerinden çok farklı

(Özel) Bu spor dalı diğerlerinden çok farklı

(Özel) Bu spor dalı diğerlerinden çok farklı

(Özel) Bu spor dalı diğerlerinden çok farklı

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